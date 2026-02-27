“Bizim gurur duyacağımız bir kültürümüz, çok güzel bir ülkemiz var”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türk Maarif Koleji Çevre Kulübü Kıbrıs Günü etkinliğine katıldı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türk Maarif Koleji (TMK) Çevre Kulübü tarafından düzenlenen daha az tüketen ve çevre bilinci yüksek gençler yetiştirme amacıyla bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Kıbrıs günü ‘Gadefini Al da Gel’ etkinliğine katıldı.

Türk Maarif Koleji’nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere seslenen Cumhurbaşkanı Erhürman, TMK mezunu olarak öğrencilerle bugünkü etkinlikte bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Konuşmasında, TMK’nın çok değerli bir okul olduğunu ve okulun çok değerli isimler yetiştirdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erhürman, “Biz, her şeyi yapabiliriz. Bu konuda hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Çünkü bu halka ve en çok da size güveniyorum. Kültürümüzü yaşatmak konusunda kulübünüz ile birlikte ortaya koyduğunuz bu çaba çok değerlidir. Kıbrıs Türk halkı olarak gurur duyulacak bir kültürümüz var. Sizler de bununla her zaman gurur duyun. Kıbrıslı Türk olmaktan hep gurur duyacağız. Bu ülkeyi bizden çok daha iyiye taşıyacağınıza eminim. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, konuşmasının ardından öğrenciler ile bir araya gelerek sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. Etkinliğin sonunda, Cumhurbaşkanı Erhürman katıldığı etkinlikte öğrenciler ile folklor oynadı.