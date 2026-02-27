Mağusa'da Kırık Camlar Operasyonu: 2 tutuklu...

Mağusa'da polisin gerçekleştirdiği operasyon kapsamında son beş günde meydana gelen market hırsızlıklarında zanlı olarak görülen iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"22-26 Şubat 2026 tarihleri arasında, Mağusa İlçe sınırları içerisinde meydana gelen “Dükkan Açma ve Hırsızlık” meseleleri ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturmalar sonucunda gerçekleştirilen Kırık Camlar Operasyonu kapsamında meselelerde zanlı olarak görülen T.Ç. (E-28) ve Ö.Ç. (E-23) 26.02.2026 tarihinde Mağusa’da tespit edilerek tutuklanmışlardır.

Yapılan ileri soruşturmalar neticesinde bahse konu şahısların söz konusu tarihler arasında Gazimağusa’da faaliyet gösteren Seçkin Market ve Karakaya Market, Yeniboğaziçi’nde faaliyet gösteren Gourment Market ile Sütlüce’de faaliyet gösteren Pınarlı Marketi açarak birçok sigara, tütün ürünleri, gıda ürünleri, alkollü içki, nakit para, kamera kayıt cihazı, cep telefonunu çaldıkları ayrıca Yeniboğaziçi’nde faaliyet gösteren Kuşaf Market’in kapı camını ise hırsızlık yapmak amacıyla kasten kırıp hasara uğrattıkları tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir."