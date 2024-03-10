Tatlı ve tuzlu arasında

Tuğçe SOYADLI-Damla KARADAYI

Baş döndürücü bir Akdeniz mutfağına adım atmak, bir şölenin kapılarını aralamak gibidir. Bu mutfağın zenginliklerinden biri de enginar dolması ve tel kadayıfı gibi geleneksel lezzetleridir. Yüzyıllardır bu topraklarda sevgi ve özenle hazırlanan bu tatlar, sadece mideyi değil, aynı zamanda ruhu da besler. Bu haftaki yazımızda da sizlere keyifli okumalar dileriz…

Tel Kadayıfı

Kıbrıs’taki bayramlarda vazgeçilmeyen tatlılardan birisidir Tel kadayıfı tatlısı. Bayram gezisine çıktığınızda hemen hemen her evde Tel kadayıfı ile rastlaşabilirsiniz. Her bir telin arasında gizlenen ceviziyle, tarçınıyla ve şerbetiyle bu tatlı bana, çocukluğumun bayram anılarını ve bayram neşesini hatırlatır. Yapımı da oldukça basit olan bu tatlımızı sizlere nasıl yaptığımdan bahsetmek isterim, keyifli okumalar.

Malzemelerim

Şerbeti için

7 su bardağı su

6 su bardağı şeker

1⁄2 limon

1 çay kaşığı gül veya çiçek suyu

Kadayıf için

500gr çiğ tel kadayıfı

1 su bardağı öğütülmüş badem, fındık veya ceviz

4 çorba kaşığı bahar (tarçın)

140 gram tereyağ

Hazırlanış şekli

Suyu ve şekeri orta boy bir tencerede karıştırarak kaynatıyorum. Kaynamaya başlayan şerbetime, limon suyunu ve gül veya çiçek suyunu ilave edip 5 dakika daha kaynatıyorum ve şerbeti soğumaya bırakıyorum. Tel kadayıfımı derin bir kabın içine eritilmiş terayağı ile koyuyorum ve tereyağının tüm tellere bulaşmasını sağlıyorum. Daha sonrasında Tel kadayıflarımı ikiye bölüp bir yarısını da yağladığım fırın tepsisine, yapışan telleri ayırarak yerleştiriyorum. Bademi, fındığı veya cevizi ve baharı kadayıfımın üzerine her yerine gelecek şekilde serpiyorum. Kalan kadayıfımı da üzerine yerleştirdikten sonra önceden ısıttığım 200°C deki fırınımda Tel kadayıfımın üzeri iyice pembeleşinceye kadar pişiriyorum. Pembeleştikten sonra önceden hazırlayıp soğuttuğum şerbetimi tel kadayıfım daha sıcakken kepçe yardımıyla azar azar döküyorum. Bu işlemi tüm tel kadayıfım şerbet olana kadar yapıyorum. Hazırlamış olduğum Tel kadayıfımı dinlendirerek soğuk şekilde servis yapıyorum.

Enginar Dolması

Tam da zamanıyken enginar dolmasını nasıl yaptığımı sizlerle paylaşmasam olmazdı. Adamızda çoğunlukla sevilerek tercih edilen enginarın haşlaması, pilavı da yapılıyor. Ama bence en çok tercih edilen şekli dolması. Vitamin bakımından oldukça zengin olan enginar dolmasını bir de benim nasıl yaptığıma bakalım.

Malzemeler

6 adet enginar

200 gr kıyma

1 avuç pirinç

2 adet büyük boy soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tutam maydanoz

Tuz

Karabiber

Nasıl Yapıyorum?

Enginarımın ortasını, yanlarını ayıklayıp üstünden biraz kesip kısaltıyorum. Bol ekşili suda güzelce yıkadıktan sonra suyunu süzüyorum. Enginarlarımın altını az yağda kızartıyorum. Bir taraftan da iç malzemesini hazırlıyorum. Kavrulan enginarımın içini dolduruyorum. Düdüklü tenceremin dibine biraz yağ koyduktan sonra enginarlarımı yan yana diziyorum. Ocağın üzerine koyup salçalı, tuzlu su karışımımı enginarımın yarısına gelene kadar koyuyorum. Düdüklümü kapatıyorum ve orta ateşte pişiriyorum. Düdüğü çaldıktan 15 dakika sonra altını kapatıyorum.