Tatar’ın mesaisi, gezilerle sürüyor

Türkiye’nin müdahalesi ile Cumhurbaşkanı seçildiği konuşulan Ersin Tatar, özellikle Türkiye’ye yönelik gezileri ile mesaini sürdürüyor.

Geçtiğimiz haftalarda Hatay’da valiyi ziyaret eden, esnafla buluşan Tatar, ardından Gaziantep’e gitmişti, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün de günübirlik temaslarda bulunmak üzere İstanbul yolcusuydu.

BRT’de katılığı 18. Saat programında Yenidüzen’in haberlerini gündeme getiren Tatar, “daha çok gezeceğini” söyledi, yaptığı ziyaretlerin önemine dikkat çekmişti.

İşte Tatar’ın “ziyaretleri”