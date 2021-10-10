Tatar’dan “sınır dışı”na destek

Türkiye’ye girişte sorgulanan ve sınır dışı kararı verilen Kıbrıslı Türklerle ilgili uygulamaya KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da destek çıktı.

Tatar, ana muhalefet lideri Tufan Erhürmanı yanıtladı, “Türkiye’yi işgalcilikle suçlayanların Türkiye'ye sokulmamasını siyasi istismar malzemesi yapması esef vericidir” dedi.

İŞTE TATAR’IN AÇIKLAMASI

KKTC'nin, Türkiye'nin ve her ülkenin güvenlik gerekçeleri ile kendilerine yönelik tehdit ve hakaretler karşısında yabancı ülke vatandaşlarını ülkelerine sokmama hakkı vardır.

Bunu en iyi bilenlerden birinin de KKTC'de Başbakanlık yapmış CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın olması gerekir.

Bir hukukçu olan Erhürman bu gerçeği bilmesine rağmen, Türkiye'yi "işgalcilikle" suçlayan, "Türkiye seni istemiyoruz" diyen, Türkiye ile Cumhurbaşkanına ve makamlarına yönelik haddini aşan çok ağır hakaretlerde bulunan bazı kişilerin Türkiye'ye sokulmamasını siyasi istismar malzemesi yapması esef vericidir.

Erhürman'ın bazı kişilerin Türkiye Cumhuriyeti’ne sokulmaması karşısında şahsımı son derece tahrik edici ve seviyesiz bir üslupla hedef gösterip, benden açıklama beklemesi oldukça dikkat çekici olup, siyasi etik ve ahlaka asla uygun değildir.

Erhürman'ın, Türkiye'ye "işgalci, sömürgeci, seni istemiyoruz, Kıbrıs'tan defol" diyenlerin Türkiye'ye sokulmamalarının hesabını benden sormaya kalkışması da bir başka gaflettir.

Erhürman'ın bu tavrı Türkiye'ye karşı her türlü hakarette bulunanlara destek çıkma ve kollama niteliğindedir. Kendisini sağduyulu ve gerçekçi olmaya davet ediyorum.

Erhürman, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’in İstanbul Havaalanı’nda sorgulanarak, “sınır dışı” edilmesi sonrası şu açıklamayı yapmıştı: “KKTC yetkili makamları Kıbrıslı Türklerin seyahat özgürlüğünü ve herkesin çok önemli olduğunu her fırsatta söylediği Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye ilişkilerini yakından ilgilendiren bu konuda konuşmayacaksa hangi konuda konuşacak?”