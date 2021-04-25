Tatar ve müzakere heyeti PCR testi yaptırdı

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ve Müzakere Heyeti, Cenevre’de 27-29 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek 5+BM gayriresmî toplantısına yönelik hazırlıklarını sürdürürken bugün de PCR testlerini yaptırdı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Kıbrıslı Türk lider Tatar ve heyetine PCR testi yapıldı.

Tatar, müzakere heyeti ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, yarın sabah Ankara’ya gidecek. Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra heyetiyle birlikte Cenevre’ye hareket edecek.