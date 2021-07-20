Tatar ve Erdoğan bayram namazını kıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını birlikte kıldı.

Türkiye'nin 1974 yılında adaya yaptığı askeri müdahalenin 47. yıl dönümündeki etkinliklere katılmak amacıyla adada bulunan Erdoğan, Kurban Bayramı vesilesiyle Haspolat’ta yer alan Hala Sultan Camisi’nde bayram namazını kıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Erdoğan ile birlikte bayram namazını kılarken, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Türkiye’den gelen konuk bakanlar ile diğer yetkililer de bayram namazına katıldı.

Başbakan Ersan Saner’in de katıldığı bayram namazında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halkın Kurban Bayramı’nı kutladı.

Erdoğan, harekatın 47. yıl dönümünü de yad ettiklerini, Kıbrıs Türk halkının bir daha böyle acılar yaşamayacağını, KKTC’nin çok daha güçlü, güzel ve kalkınmış olarak devam edeceğini vurguladı.

Erdoğan, Kıbrıs’ta “Güney, Kuzey” derdi içinde olmayacaklarını, "Kıbrıs Türk halkının çok daha güçlü şekilde yoluna devam edeceğini" kaydetti.

Halk ile de bayramlaşan Erdoğan, namazın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı’nı tebrik etti, tüm insanlığın barışına vesile olmasını diledi.

Bugün toplu açılışlar yapılacağını, alt yapı ve üst yapıda iyileştirmeler sağlanacağını ifade eden Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının, Türk halkının ve İslam aleminin bayramını tebrik etti.

“Azerbaycan’ın KKTC’yi tanıyacağı” yönündeki haberlerin sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Azerbaycan’ın kardeş ülke olduğunu, KKTC’de bulunan heyet ile görüştüklerini, onların da kalbinde gönlünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkileri geliştirmek olduğunu söyledi.

Tatar, Azerbaycan heyetinin KKTC’nin böyle bir kutlu gününde yanında olmasının dünyaya verilen bir mesaj olduğunu ifade ederek, zaman içinde ilişkilerin gelişeceğine inanç belirtti.

Kıbrıs'ın kuzeyinde binlerce Azerbaycan vatandaşının eğitim gördüğünü, üniversitelerde ders verdiğini, yaşam sürdüğünü ifade eden Tatar, arada önemli bağlar olduğunu söyledi, gönlünde bir millet üç devlet olduğunu söyledi.

Erdoğan da, bu konuda tereddüt edecek bir durum olmadığını, İlham Aliyev ile de sürekli görüştüklerini ifade ederek, “inşallah bu karşılıklı gidiş gelişler artarak devam edecektir” dedi.