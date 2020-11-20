Tatar, Teknecik Santrali ve Çatalköy’de incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kötü hava şartlarından ve meydana gelen hortumdan etkilenen Teknecik Santrali ve Çatalköy Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek durum incelemesi yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, basına yaptığı açıklamada, Teknecik Santrali’nde yaşanan sıkıntıdan dolayı Girne’de elektriğin olmadığını, büyük bir tehlike atlatıldığını ama çalışmaların hemen başladığını ve en kısa zamanda elektriğin verilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

“Hiçbir can kaybının olmaması tesellimizdir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Çatalköy Sanayi Bölgesi’ni de ziyaret ettiğini, oradaki iş yerlerinin hortumdan dolayı zarar gördüğünü ancak orada da can kaybının olmamasının en büyük tesellimiz olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, şu anda her yerde hummalı bir çalışma olduğuna, Karpaz Bölgesi’nde de sel felaketi nedeniyle sıkıntı yaşandığına değindi. İlgili belediye başkanları ile temasa geçtiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, yarın (bugün) sabah da orayı ziyaret ederek incelemelerde bulunacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, devletin elindeki imkanlar çerçevesinde zarar görenlere el uzatmak için çalışacağını ifade ederek geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

İçişleri Bakanı, Ekonomi Bakanı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı ve KIB-TEK Müdürü’nün de konu ile ilgili çalışmalar yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, felaket nedeniyle yaşanan süreci en iyi şekilde yöneten herkese teşekkür etti.

Özersay: “Tüm bölgelere yeniden elektrik verilebilmesi için çalışılıyor”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Teknecik Santrali’nde 3 saat içerisinde tüm bölgelere yeniden elektrik enerjisi verilebilmesi için çalışma yapıldığını açıkladı.

Özersay yaptığı açıklamada, yeni bir doğal afetle daha karşı karşıya olunduğunu dile getirerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özersay açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Teknecik santralindeyiz, Elektrik Kurumu yetkililerimize göre bir aksilik olmazsa önümüzdeki 3 saat içerisinde tüm bölgelere yeniden elektrik enerjisi verilebilmesi için çalışma yapılıyor.

Meteoroloji Dairesi yetkililerimiz de yarın sabaha kadar Mağusa Maraş bölgesi haricinde dolu, hortum benzeri kötü bir hava beklentileri olmadığını vurguluyorlar.

Kötü hava şu anda deniz alanına çekilmiş durumda. İçişleri Bakanımız Girne Kaymakamımızla Çatalköy sanayi bölgesinde, bizlerse şu anda Teknecik’te kurum yetkilileriyle değerlendirme yapıyoruz. Tekrardan memlekete geçmiş olsun.”

Baybars, Girne ilçesi kriz masası toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Girne İlçesinde etkili olan hortumlardan dolayı ciddi hasarların oluştuğu bölgeler ile bu bölgelerde yaşayan vatandaşların can ve güvenliğinin sağlanması amacıyla oluşturulan Kriz Masası toplantısına başkanlık etti. Bakan Baybars, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Girne Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Girne Polis Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Ekipleri ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Girne Bölge Müdürlüğü ekipleriyle bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Bakan Baybars’ın, Girne de etkili olan hortumlardan zarar gören Ozanköy, Çatalköy Sanayi Bölgesi, Elexus Otel Bölgesi, Lapta Oteller Bölgesi ve Karşıyaka bölgelerinde alınacak acil tedbirler ve atılacak adımlar hususunda gerçekleştirilen istişare toplantısı sonrasında zarara uğrayan bölgeleri ziyaret etti.

Bakan Baybars, bölgede oluşan ciddi hasardan vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için gereken adımları atmaya devam edeceklerini belirtti. Baybars, hortum sırasında Çatalköy Sanayi Bölgesi’nde düşerek yaralanan İsmail Höyük’e acil şifalar diledi.

Uluçay: “Felaketten zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, ülke çapında hava koşullarının yarattığı olumsuzluklar nedeniyle yaşanan mağduriyetler nedeniyle açıklama yaptı.

Uluçay, “Bu felaketten etkilenen ve zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım” dedi. Uluçay’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Olağanüstü hava koşullarının yarattığı yeni bir doğal afet felaketiyle karşı karşıyayız. Yurdumuzun özellikle Girne ve Karpaz bölgelerinde etkili olan yağmur, dolu, fırtına ve hortum ağır hasarlara yol açmıştır. Tesellimiz herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Devletimiz tüm kurumları ile dayanışma ruhu ile felaketin yaralarını sarmak, oluşan zararları en kısa sürede tamir ve tazmin etmek için halkımızın yanındadır. Bu felaketten etkilenen ve zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım.”