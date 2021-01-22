Tatar, Stephen Lillie ve Ajay Sharma ile çalışma yemeğinde bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Krallık Yüksek Komiseri Stephen Lillie ve İngiliz Dışişleri Bakanlığı Üst Düzey Yetkilisi Ajay Sharma ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, dün akşam gerçekleşen görüşmede, Birleşik Krallık ile ikili ilişkilerin yanı sıra, önümüzdeki aylarda yapılması öngörülen 5+BM gayrı resmi toplantısı da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Tatar, muhataplarıyla, ada ve bölgedeki gerçekler ışığında, Kıbrıs’ta adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşının, ancak adadaki iki devletin egemen eşitliği ve uluslararası eşit statüleri zemininde bir iş birliği ilişkisiyle mümkün olabileceği yönündeki vizyonunu paylaştı.

Cumhurbaşkanı Tatar’a görüşmede, Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, Milletvekili ve Müzakere Heyeti Üyesi Oğuzhan Hasipoğlu ile Kıdemli Siyasi İşler Görevlisi Ayşe Balcıoğlu eşlik etti.