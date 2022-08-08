Tatar, spor ambargosunu, ambargonun uygulandığı etkinlikte eleştirecek

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın, Kıbrıslı Türk sporculara ambargo uygulanan ‘5. İslami Dayanışma Oyunları’na katılarak, haksız kısıtlamalar ve spor ambargosu konularında açıklamalarda bulunacağı ifade edildi.

Kıbrıslı Türk sporculara ambargo uygulanan ‘5. İslami Dayanışma Oyunları’na katılacak olması yoğun şekilde eleştirilen Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın, Türkiye’ye “Erdoğan’ın davetlisi olarak gideceği” açıklandı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’ye gideceği” ifade edilmesine karşın, Tatar’ın Erdoğan ile görüşeceğine dair herhangi bir ifadeye yer verilmedi.

Açıklamada, Kıbrıslı Türk sporcuların davet edilmediği söz konusu oyunların açılışına katılacak olan Tatar’ın, “Kıbrıs Türk gençliğine uygulanan haksız kısıtlamalar ve spor ambargosu konularında açıklamalarda bulunacağı” yazıldı.

Bu yıl 5. kez düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları, Konya’da 9-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak. 56 ülkeden 3 bine yakın sporcunun 24 farklı branşta yarışacağı oyunlarda Türkiye ev sahibi olmasına rağmen daha önce düzenlenen organizasyonlarda yer almayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve sporcuları yine yer almayacak. Haziran ayı başında KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti arasında imzalanan “Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Protokolü” kapsamında “Türkiye Cumhuriyeti’nde düzenlenecek uluslararası etkinliklere, KKTC tarafının da davet edileceği” maddesi yer almasına karşılık İslami Dayanışma Oyunları’na KKTC davet edilmedi.

56 ülke var, gençlerimiz yine yok!