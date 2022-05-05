Tatar, siyasi partilerle görüşecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümetin oluşumunu en erken sürede tamamlamak üzere Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin heyetleriyle istişarede bulunacak. Bu çerçevede Tatar bugün saat 15.30’da YDP, 16.00’da HP ve 16.30’da DP heyeti ile görüşecek.

Tatar yarın ise saat 11.00’de CTP, 14.00’te UBP heyetiyle istişare görüşmesinde bulunarak siyasi partilerin görüş ve düşüncelerini dinleyecek, daha sonra yeni hükümetin oluşumu ile ilgili görevlendirmede bulunacak.