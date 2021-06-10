Tatar, polise gitti: Adalı Cinayeti gündem değil

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Polis Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti, Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, yeniden gündeme gelen ve Türkiye’de de araştırılması için hukuki süreç başlatılan ‘Kutlu Adalı Cinayeti’nden tek kelime söz edilmemesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar ziyarette yaptığı konuşmasında, güvenliğin ve asayişin korunmasında fedakarca görev yapan Polis Teşkilatı’nın ülkemizin en önemli kurumlarından biri olduğunu belirterek, pandemi koşullarında özveri ile görev yapan fedakar polis teşkilatı çalışanlarını tebrik etti.

Tatar, trafik konusunda polisin yaptığı tüm denetimlerin arkasında olduklarını dile getirdi; devletin imkanları çerçevesinde ve Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içinde sahil güvenlik gibi her türlü güvenliğin sağlanmasında polisin eğitiminin önemini vurguladı.

Tatar ayrıca “Bize yakışan sağlam, güvenilir ve gerçekten makamlara yakışan eğitimli polislerimizin iş başında olmasıdır. Polis Teşkilatı, bizim huzur ve güvenimizin teminatıdır” dedi.

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ise halkın huzur ve güveni için çalışmalarına devam edeceklerini, güçlerini yasalardan aldıklarını, halka hizmet vermekten gurur duyduklarını ifade etti. Gelişen dünyaya uyumlu bir şekilde gün geçtikçe daha iyiye gideceklerini belirten Soyalan, Cumhurbaşkanı’na ve devlete verilen destekten dolayı teşekkür etti.

Görüşmede, Polis Genel Müdürü 2’nci Yardımcısı Hüseyin Sağıroğlu da yer aldı.