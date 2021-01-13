Tatar, parti başkanlarıyla görüşecek
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15 Ocak Cuma günü, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle bir araya gelecek.
A+A-
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15 Ocak Cuma günü, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı’nda Cuma günü öğleden sonra gerçekleşmesi beklenen görüşmede, Kıbrıs konusundaki gelişmeler hakkında bilgi ve görüş alışverişi yapılacak.
Foto: Arşiv
Bu haber toplam 202 defa okunmuştur
Etiketler : ERSİN TATAR