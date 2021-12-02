Tatar, Papa’yı KKTC’ye davet etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne 3 günlük ziyaret gerçekleştirecek olan Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis’i, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) davet etti.

Tatar, temennisi ve beklentisinin Papa Francis’in davete olumlu yanıt vermesi ve sürekli olarak dile getirdiği şekilde tüm inananlara eşit temelde muamele göstermesi olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar yazılı açıklamasında, Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis’in bugün başlayacak 3 günlük Kıbrıs Cumhuriyeti ziyaretini, Kıbrıslı Rum hükümetinin Türkiye Cumhuriyeti (TC) ve KKTC’ye karşı siyasi amaçlara yönelik olarak kullanmaya çalıştığını savundu.