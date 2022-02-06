Tatar: Öksürüğüm azaldı, sesim daha iyi, hafif geçiriyorum

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinada olduğunu belirterek, "Karantinadan çıktığım ilk gün, bir kahvede oturup vatandaşla sohbet etmek en büyük temennimdir. Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde bunu yapacağım." dedi.

Kovid-19 testi 2 Şubat'ta pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Tatar, karantina sürecinde yaşadıkları, devam eden çalışmaları ve güncel konulara ilişkin çevrim içi olarak AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Tatar, salgın süreciyle ilgili kitaplar yazıldığını hatırlatarak "Ben kitap da yazdım, pandemiyle alakalı iki kitabım var. Şimdi Kovid-19 geçiren bir Cumhurbaşkanı olarak bu kitabın üçüncüsünü yazmak durumundayım. Dolayısıyla üçüncü baskı da gelebilir." diye konuştu.

Tatar, geçen hafta Türkiye ziyaretinden sonra testinin negatif çıktığını ancak bir gün sonrasında grip olduğundan dolayı bir test daha yaptırdığını, bunun pozitif çıkmasıyla izole olduğu anlattı.



"Şahsen sağlığıma dikkat ediyorum"



Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

"Halkla buluşmuyorum çünkü izoleyim. Bazı sağlık çalışanları benimle ilgileniyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Şahsen sağlığıma dikkat ediyorum, her sabah yürüyüşlerimi yapıyorum. Kendimi de sağlıklı tutmaya çalışıyorum. İnsanın işini iyi yapabilmesi ve örnek bir kişi olabilmesi için yaşamını iyi yönetmesi gerekir. Halk adamı olmak, sadece söylemde değil. Halka da örnek olacaksınız. Halk sizi izliyor, Cumhurbaşkanı olarak gündemdesiniz."

Tatar, sağlıklı ve aşılı olduğu için Kovid-19 sürecini çok sıkıntı yaşamadan geçirdiğini belirtti.

Öksürüğünün azaldığını ve sesinin daha iyi olduğunu ifade eden Tatar, bugün ve yarın test yaptırmayı planladığını kaydetti.

Tatar, iki testin de art arda negatif çıkmasının ardından normal yaşamına dönebileceğini söyledi.

Belli başlı birkaç ilacı kullandığını belirten Tatar, hastalığı gribal enfeksiyon şeklinde hafif olarak geçirdiğini, kronik bir hastalığının olmamasının da bunda etkili olduğunu kaydetti.

Mart ayı itibarıyla salgın sürecinin hafifleyebileceğini belirten Tatar, Kovid-19'un Omicron varyantından sonra yeni bir varyant çıkacak olsa dahi, onun daha hafif geçmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Tatar, Türkiye ziyareti sonrası eşi Sibel Tatar ile aynı ortamda bulunmasına rağmen eşinin testlerinin negatif çıktığını ancak yakın ekibinden bazılarının testinin pozitif çıktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Türkiye ziyaretimiz iki gündü, biz bu virüsü Türkiye'ye gitmeden önce de almış olabiliriz. Öyle bir şey ki nerede kaptığın belli değil. Virüsü Türkiye'de (Kayseri ve Ankara'da) aldım diye bir şey söyleyemem. Kayseri'de buluştuğum kişilerin virüse yakalandığını da duymadım." dedi.

"Karantinadan çıktığım ilk gün, bir kahvede vatandaşla sohbet etmek en büyük temennim"

Salgın sürecinin devam ettiğini belirten Tatar, dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tatar, "Halkla olan temasımı bu hafta mecburen durdurdum, o beni biraz üzdü ama cep telefonu marifetiyle yine her yerdeyim. Kovid-19 buna engel değil. Sabah yürüyüşlerindeki fotoğraflar hariç, diğer noktalarda cep telefonu sayesinde temaslarımı sürdürdüm. Yıllardır ilk kez halkla bu kadar gün temasım olmadı. İnşallah bunu telafi edeceğiz. Karantinadan çıktığım ilk gün, bir kahvede oturup vatandaşla sohbet etmek en büyük temennimdir. Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde bunu yapacağım." ifadelerini kullandı.