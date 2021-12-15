Tatar, “Kur’an-ı Kerim” konferansında konuştu: “(Papa) bize bir ‘merhaba’ demeyi çok gördü”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Din İşleri Başkanlığı tarafından Hala Sultan Camisi Konferans Salonu’nda düzenlenen “Kur’an-ı Kerim” konulu konferansa katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs Türk halkı, milli şuuru yanında maneviyatı ve kültürüyle bu ülkede varlığını sürdürme azmi ve inancındadır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar konferansta yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Nasıl oluyor da dünyada ruhani bir lider insanlık, kültür, barış ve uzlaşı adına Güney Kıbrıs’a geliyor ve ihtilaflı bir ülkede sadece Hristiyan cemaati ile buluşuyor! Bize bir ‘merhaba’ demeyi çok görüyor. Evet, biz Müslümanız, Kıbrıs Türkü’yüz Kendisine çok samimi bir davet gönderdim. ‘Bir de bizimle ve din işleri başkanıyla görüşün’ dedim. Sadece Güney Kıbrıs’a ziyarette bulunmakla ‘Kıbrıslı Türklerle görüştüm’ demek, bize yapılan bir haksızlıktır. Biz bunu asla kabul etmeyiz. Bizim seçilmiş makamlarımız, devletin atadığı Din İşleri Başkanımız var. Resmi olarak bir görüşme yapılacaksa, makamlar bellidir”