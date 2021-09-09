Tatar İzmir’e gitti

Türkiye'de çeşitli temaslarda bulunduktan sonra dün adaya dönen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu sabah yeniden Türkiye'ye hareket etti. Tatar, bugün ve yarın İzmir’de Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek “Adalar Denizi ve Yunanistan İle Komşuluk İlişkileri Sorunları” konulu sempozyuma katılmak üzere bu sabah 06.45’te Ercan Havalimanı’ndan ayrıldı.