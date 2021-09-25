Tatar - Guterres görüşmesi tamamlandı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun yer aldığı New York'ta Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bir araya geldi.

New York saati ile 13.15’te (Kıbrıs saatiyle 20.15) başlayan görüşme yaklaşık 25 dakika sürdü. Görüşme sonrası henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Tatar’a görüşmede Özel Temsilcisi Ergün Olgun ve müzakere heyetinde yer alan Tahsin Ertuğruloğlu ile Osman Ertuğ, New York Temsilcisi Mehmet Dana eşlik etti.

Kıbrıslı liderler Nikos Anastasiadis ve Ersin Tatar’ın pazartesi günü BM Genel Sekreteri Guterres’in onurlarına vereceği öğle yemeğine katılacak. Yemek saat 20.15’te (New York saatiyle 13.15) başlayacak.

Tatar’dan Tweet

Görüşme sonrası Ersin Tatar, sosyal medyadaki Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

“BMGS Antonio Guterres ile BM Merkezi’nde yaptığımız görüşmede Kıbrıs konusuna ilişkin görüşlerimizi yeniden ifade ettik.”