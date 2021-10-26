Tatar, gezmeye devam: Yolculuk Antep’e

Türkiye’nin müdahalesi ile Cumhurbaşkanı seçildiği konuşulan Ersin Tatar, özellikle Türkiye’ye yönelik gezileri ile mesaini sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta Hatay’da valiyi ziyaret eden, esnafla buluşan Tatar, bu kez Gaziantep’e gidiyor.

BRT’de katılığı 18. Saat programında Yenidüzen’in haberlerini gündeme getiren Tatar, “daha çok gezeceğini” söyledi, yaptığı ziyaretlerin önemine dikkat çekti.

Tatar, yarın Gaziantep’e gideceğini ve çeşitli temaslarda bulunacağını da açıkladı.

İşte Tatar’ın “ziyaretleri”

• 26-27 Nisan 2021: Ankara ve Cenevre’ye gitti, Cenevre’de görüşmelere katıldı.

• 17-21Haziran 2021: Antalya’da Diplomasi Forumu’na katıldı.

• 24 Haziran 2021: Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelmek için Brüksel’e gitti.

• 3-7 Temmuz 2021: İstanbul ve Elazığ’ı ziyaret etti.

• 13-15 Temmuz 2021: Adana, Tarsus, Erdemli, Mersin ve Silifke’de temaslar yaptı.

• 3-5 Ağustos 2021: İstanbul’a gitti

• 3-8 Eylül 2021: Ankara, Konya ve Kütahya’da düzenlenen etkinliklere katıldı.

• 9 Eylül 2021: İzmir’de sempozyuma katıldı.

• 18-28 Eylül 2021: New York’ta BM Genel Sekreteri ve Kıbrıslı Rum liderle görüştü.

• 3-5 Ekim 2021: Anadolu Üniversitesi’nden Fahri Doktora Unvanı almak için Eskişehir’e gitti.

• 21 Ekim 2021: Ankara’da ziyaret ve açılışlar yaptı.

• 22 Ekim 2021: İstanbul’da düzenlenen “Türk Konseyi Medya Forumu” açılışında yer aldı.

• 23 Ekim 2021: Hatay’da ziyaretler yaptı.

• 27 Ekim 2021: Gaziantep’te temaslar.