Tatar: "Eski günlere kavuşacağımıza inancım tamdır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Türkiye’mizin acısı bizim de acımızdır. Buradaki insanların mağdur olması bizi de çok üzmüştür” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yangında zarar gören Manavgat’ın Kalemler mahallesinde TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte açıklamalarda bulundu.

Tatar, yangını başından beri endişeyle takip edip, izlediklerini belirterek, “Türkiye’mizin acısı bizim de acımızdır. Buradaki insanların mağdur olması bizi de çok üzmüştür. Herkese geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere de Allahtan rahmet diliyoruz” dedi.

“En erken zamanda bu yaraların sarılıp, tekrar eski günlere kavuşacağımıza inancım tamdır” diyen Tatar, şöyle devam etti:

“Türkiye güçlü ülkedir. Bizim anavatanımızdır. 5 binden fazla çalışanın tüm imkanlarını kullanarak yangınları söndürmek için büyük çaba içinde olduğunu gözlemledim. Yangının en kısa sürede söndürüleceğine olan inancım tamdır”

Tatar, hava koşullarından dolayı yangının söndürülmesinin zorlaştığına dikkat çekerek, Amerika ve diğer birçok ülkede de çok uzun süren yangınlara tanık olunduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ın kuzeyinden de bir ekibin bugün bölgeye ulaşacağını söyledi.

Tatar, açıklamasını “Türkiye’nin acısı, bizim de acımızdır. Türkiye’nin mutluluğu, bizim de mutluluğumuzdur” sözleriyle tamamladı.

Çavuşoğlu: "Önümüzde en büyük engel rüzgar"

Mevlüt Çavuşoğlu da açıklamasında, Cumhurbaşkanı Tatar’ın varlığının moral ve güç verdiğini belirterek, “Kendilerine şükranlarımı arz ederim” dedi.

Yangın konusunda da değerlendirmelerde bulunan Mevlüt Çavuşoğlu, “Rüzgar yine bugün kuvvetli. Yangınla mücadeledeki önümüzdeki en büyük engel rüzgar” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, “Gündoğmuş merkezde yangın kontrol altına alınsa da ilçeden Alanya ve Manavgat tarafından sahile inmeye çalışan yangına müdahale devam ediyor” dedi. Çavuşoğlu, “Yangından etkilenen vatandaşlara yapacağımız 50 bin liraya kadar olan yardımların ilk başta 10 bin lirasını hesaplarına yatırdık” şeklinde konuştu.