Tatar, Çavuşoğlu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15 Kasım törenlerine katılmak üzere dün akşam adaya gelen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu bugün saat 13.00’te kabul ederek görüştü.
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15 Kasım törenlerine katılmak üzere dün akşam adaya gelen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu bugün saat 13.00’te kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu arasında gerçekleşen görüşmenin ardından, heyetler arası yemekli çalışma toplantısına geçildi.
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Etiketler : ERSİN TATAR, mevlüt çavuşoğlu