Tatar, Çavuşoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’daki resmi temasları kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar’ın kaldığı otelde yer alan görüşmede, KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı görevini devraldıktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine dün Türkiye'ye düzenleyen Cumhurbaşkanı Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanmış, iki Cumhurbaşkanı ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti.