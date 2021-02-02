Çavuşoğlu:“Egemen eşitlik temelinde müzakere olmalı” / Tatar: "Federasyon konuşması yok"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Gerçekleştirilen 2’li görüşme sonrası heyetler bir araya geldi, ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın açıklamasında bulunuyor.

Tatar: “5+1 öncesi Türkiye’yi yanımızda hissetmek çok önemli”

Tam bir uyum içerisinde çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Mart’ın ilk haftası 5+ 1 toplantısı hazırlığı için toplantılar gerçekleştirildiğini kaydetti.

Önemli olan Kıbrıs’ta huzur ve istikrarın sürebilmesi için bir anlaşma durumunda herkesin kazanması gerçekliğinin olduğuna işaret eden Tatar, böyle bir toplantı arifesinde Türkiye’yi yanımızda hissetmenin önemine değindi.

Artan vakalara ilişkin de görüşmeler olduğunu ifade eden Tatar, 6 buçuk milyon aşının Türkiye’ye gelmesi ile Kıbrıs’ın kuzeyine de pay ayrılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ve yetkililerine minnetlerini iletti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

“Şimdi egemen eşitlik temelinde müzakereler olmalı”

Pandeminin tüm dünyayı kasıp kavurduğuna işaret eden Çavuşoğlu, gereken tedbirlerin alındığını, halkların kendini güvende hissetmesi için gereken adımları Türkiye’de olduğu gibi burada da atacaklarını kaydetti. Türkiye’ye gelen aşının belli bir oranının Kıbrıs Türk Halkı’na gönderildiğini, bunun süreceğini ifade eden Çavuşoğlu, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu yönde mesaj iletmesini istediğini aktardı.

Önemli projelerin de hayata geçirilmesinin sürdürüleceğini belirten Çavuşoğlu, bugün Kıbrıs konusunun ele alındığını kaydetti.

“5+1 bizim fikrimizdi” diyen Çavuşoğlu, artık federasyon için müzakere yapmayacaklarını çok dile getirdiklerini ama maalesef Crans Montana’nın başarısız olduğunu belirtti.

Güneyin hiçbir şeyi paylaşmama tavrını sürdürdüğü görüşünü de belirten Çavuşoğlu, şimdi egemen eşitlik temelinde müzakereler olması gerektiğini ifade etti.

“Tam uyum içerisindeyiz… İki devletli çözüm isteğini Kıbrıs Türk Halkı ortaya koydu”

İlkesel tutumların ele alındığını, TC ve KKTC arasında her konuda olduğu gibi bu konuda da tam bir uyum olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Halkı’nın da son seçimde verdiği oylarla iki devletli çözüm istediğini ortaya koyduğunu savundu. “Rum tarafı hidrokarbon zenginliklerini de paylaşmak istemiyor” diyen Çavuşloğlu, TC Cumhurbaşkanı’nın bu konuda bir konferans önerdiğini ve hakça paylaşım konusunda bir çözüm bulma isteğini anımsattı.

Müzakerelerde masaya ‘federasyon’ konursa…

Müzakerelerde masaya yeniden federasyon konması durumunda tavrın ne olacağına ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Tatar, egemenlik vurgusu yaptı, egemen eşitlik temelinde iki devlet formülünü yineledi.

Tatar, “Yolumuz doğru yoldur, eğer bir netice alınmazsa müzakerelerden kaçmayacağız ama artık federasyon yoktur. Egemen eşit yan yana iki devlet… KKTC değerine değer katmıştır. Bizim omuzlarımızda binlerce şehidimizin yürekli mücadelesi, arkamızda 85 milyon Türkiye vardır” dedi.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Olmayacak birşeyi müzakere etmeye gerek yoktur" dedi.