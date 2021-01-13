Tatar: Aşı, AB üzerinden gelmezse kabul etmeyiz

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Danışmanı Elizabeth Spehar'le görüşen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Sağlıklı Örgütü onaylı aşıların 'Kıbrıs Cumhuriyeti' üzerinden gelmesi halinde bunu kabul etmeyeceklerini, aşının doğrudan Avrupa Birliği üzerinden gelmesi gerektiğini söyledi.

Aşı meselesini de Kıbrıs sorunundaki egemenlik tartışması üzerinden temellendiren Tatar, muhattaplarının "Rum Yönetimi" değil "Avrupa Birliği" olmasını istedi.

İki toplumlu teknik komitelerin çalışabilmesi için birtakım çalışma içinde olduklarını ifade eden Tatar, AB’den gelecek aşı konusunu da görüştüklerini, bu konuda gerekli zemin için BM’den yardım istediklerini, neticede muhataplarının Rum Yönetimi değil AB olduğunu söyledi.

Tatar, ilgili teknik komite tarafından bugün kendilerine sunulan raporda aşıların Rum yönetimi üzerinden gelebilme olasılığı olduğunu, ancak bunu kabul etmeyeceklerini, bu aşı verilecekse direkt AB üzerinden olması gerektiğini dile getirdiklerini kaydetti.