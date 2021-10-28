Tatar, Antep’te dert yandı: ‘Bana Türkiye’nin papağanı diyorlar’

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep’te yaptığı konuşmada, Kıbrıs’taki muhalefetten şikayet etti, “Bana 'Türkiye’nin papağanısın' diyorlar. Çok haksız ve yersiz ithamlar yapan muhalefet vardır” dedi.



Tatar, Gaziantep gezisi kapsamında, ilk gün valiliği ziyaret etti, sonrasında bir üniversitenin ‘'Fahri Bilim Doktoru' unvanını aldı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış ve Ödül Töreni'ne katıldı. Törende 'Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türklerinin Ada’da Varoluş Mücadelesi' konulu konferans veren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ın Türkiye ile ayrılmaz bir bütün olduğunu söyleyerek, "Benim yolum Türk’ün yoludur, Türkiye ile birlikte yürüme yoludur" diye konuştu.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde 2021-2022 Akademik Yılı

Açılış ve Ödül Töreni gerçekleştirildi. Programa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Cemal Kalyoncu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

DHA’ya göre Tatar yaptığı konuşmada, karşısında acımasız bir muhalefet olduğunu ve kendisini Türkiye’nin adamı olmakla suçladıklarını anlattı.



Tatar, çok haksız ve yersiz ithamlara maruz kaldığını yolunun Türkiye ile birlikte yürüme yolu olduğunu vurguladı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şunları söyledi:

"Kıbrıs Türk halkının varlığı ancak Türkiye’nin desteği ile sürdürülebilir. Çünkü bu büyük coğrafyada Avrupa Birliği içerisinde Rum-Yunan ikilisi hala daha bu yayılmacı ve çatışmacı kültürdeler. Kıbrıs’ta maalesef hala daha bazı muhalifler biz Rum halkı ile çok iyi iç içe yaşayabiliriz iyi bir anlaşma olabilir safsatası ile bizi itham ediyorlar. Bu durumu buradan üzüntü ile paylaşıyorum. Bu Kıbrıs’ta devam eden bir gerçektir. Karşımda acımasız bir muhalefet vardır. Bana zaman zaman 'sen Türkiye’nin adamısın' diyorlar. 'Türkiye’nin menfaatlerini savunuyorsun' diyorlar. 'Türkiye’nin papağanısın' diyorlar. Çok haksız ve yersiz ithamlar yapan muhalefet vardır. Netice itibariyle benim yolum doğru yoldur. Benim yolum Türk’ün yoludur. Benim yolum Türkiye ile birlikte yürüme yoludur. Çünkü doğrusu budur”



Tatar ayrıca Kıbrıs’ta 60 yıldır iki devlet olduğunu da iddia etti.

Ersin Tatar, Gaziantep'te Ticaret Odası Meclis Toplantısına da katıldı. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ın turizm, yüksek öğretim ve tanıtım faaliyetlerinde büyük atılımlar yaptığını ve verilecek ekonomik destekler, yapılacak ticari anlaşmalarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha da ilerleyeceğini dile getirdi.

“Kıbrıs diye millet yoktur”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bölgede 50 yıllık süreçte verilen sözlerin tutulmadığını ve artık yeni siyaset anlayışı ile Kıbrıs'ta iki devlet olduğunu ve Türkler ile Rumların bir millet olma şanslarının olmadığını söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs çok oyun gördü çok oyun yaşadı. Biliyoruz ki artık Kıbrıs'a karşı iyi niyetli değiller. Artık iki devlet var. Kıbrıs'ta bir Türkler vardır bir de Rumlar vardır. Kıbrıs diye bir millet yoktur. Bu iki halkın birlikte yaşaması mümkün değildir. Kıbrıslı Türkler 1974 öncesine döndürülmeye çalışılıyor. 50 yıldır yapılan görüşmelerden hiçbir netice alınamadı. Bir elli yıl daha beklemek boşuna zaman harcamaktır. Yeni siyaset ve yeni anlayışı artık gündeme getirmiş bulunmaktayız. Karşımızda bir direniş var bir inat var.”