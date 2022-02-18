Tatar, Ankara yolcusu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) davetlisi olarak yarın Ankara’ya gidiyor.

Ercan Havalimanı’ndan Ankara’ya gitmek üzere saat 12.50’de hareket edecek olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara temasları kapsamında bir dizi görüşmelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, pazar akşamı adaya dönmesi bekleniyor.