Tatar: "Adıyaman'daki kafilemizden haber almaya çalışıyoruz"

YENİDÜZEN'e konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Adıyaman'daki kafilemizden haber almaya çalıştıklarını, Türkiye makamları ile temas halinde olduklarını söyledi.

Açıklama şöyle:

Ne yazık ki güne, saat 03.30 civarlarında Anavatan Türkiye’mizden gelen çok acı bir haber ile uyandık…

İlk belirlemelere göre, aynı anda Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır ve Urfa olmak üzere Anavatanımızın farklı kentlerinde önce en büyüğü 7.4 sonra 6.6 olmak üzere değişik yıkıcı değerlerde birbirini izleyen 32 artçı depremler oldu…

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan başta olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve diğer üst düzey yetkililer hemen AFAD ile kriz masası oluşturarak çalışmalara başladılar.

AFAD Merkezi’nde yapılan acil görev dağılımı ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay da şu anda, AFAD’da bulunarak deprem bölgeleri genelindeki koordinasyonu yakından takip etmektedir, kendisine ve çalışma arkadaşlarına Allah’tan yardım dilerim…

7.4 şiddetindeki deprem, aynı dakikalarda Kıbrıs’ta da hissedildi…

İçişleri Bakanı Sayın Soylu canlı yayından yaptığı açıklamalarda kayıplarımızın olduğuna dikkat çekerek, acil uyarılarda bulundu.

Ben de gelişmeleri dikkatle izliyor, takip ediyor ve büyük bir acı duyuyorum.

Anavatanımızın deprem acısını yürekten paylaşır, kayıp kardeşlerimize Tanrı’dan rahmet dilerken, can kayıplarımızın az olmasını temenni eder, Kıbrıslı Türk kardeşleri adına Anavatanımızın tarifi zor acısını, kendi can acımız olarak yüreklerimizde taşıyoruz.

Kayıplarımıza Tanrı’dan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar ve Anavatan Türkiye’mize büyük geçmiş olsun dileklerimi şahsım ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarım adına büyük bir üzüntü, acı ve kederle iletirim.