Tatar adaya dönüyor

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, New York temaslarını tamamladı. Tatar, bu akşam ekibiyle birlikte ülkeye dönüyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, New York’ta Kıbrıs konusuyla ilgili temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün İstanbul Havalimanı’ndan saat 19.25’te adaya hareket edecek ve saat 21.30’da Ercan Havalimanı’na gelecek.

Tatar, Ercan Havalimanı’nda basına temaslarıyla ilgili açıklamalarda bulunacak.

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, New York temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkevi’nin açılışına katılmış, Kıbrıs konusuyla ilgili olarak yabancı diplomatlar ve basın mensuplarıyla bir araya gelip, açıklamalarda bulunmuştu.

Tatar, oldukça yoğun geçtiği belirtilen temas ve toplantılarının yanı sıra ABD’de yaşayan Kıbrıslı Türkler ve sivil toplum örgütleriyle de görüşmeler yaptı, Kıbrıs konusuyla ilgili bilgilendirme ve açıklamalarda bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşen Tatar, Guterres’in düzenlediği ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in de yer aldığı gayriresmi yemeğe de katıldı.

Tatar, Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs konusuyla ilgili pozisyonunu ve görüşlerini aktardı, “egemen eşit iki devlete dayalı çözüm önerisinden vazgeçilemeyeceğini” belirtti.