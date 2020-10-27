Tatar, adaya döndü
Ankara temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkeye döndü.
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Ankara temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkeye döndü.
Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Ankara’ya gerçekleştiren Tatar’ı taşıyan özel uçak saat 13.40'ta Ercan Havalimanına indi. Tatar'ı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, bakanlar, askeri erkan ve diğer yetkililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Tatar için Ercan'da askeri tören düzenlendi.
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Etiketler : ERSİN TATAR