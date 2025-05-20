“Taşkınlık çıkartıp polisi darp ettiler”

Girne’de bir büfe önünde alkollü şekilde taşkınlık çıkaran, kendilerini uyaran polis memurlarına hakaret edip saldıran biri mühendis diğeri öğretmen iki kişi tutuklandı.

Zanlıların müdahalesi sonucu bir polis memurunun parmağı kırıldı, bir diğerinin cep telefonu zarar gördü. Mahkeme, zanlıların teminatla serbest bırakılmasına karar verdi.

Polis memurunun mahkemede verdiği bilgiye göre, olay 19 Mayıs 2025 tarihinde saat 02.00 sıralarında, Girne 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerindeki “Dallas” isimli büfe önünde meydana geldi. A.T. ve eşi R.Ö.T., alkol tesiri altındayken çevreyi rahatsız ettikleri gerekçesiyle uyarıldıkları sırada, görevli polis memurlarına hakaret ederek elleriyle vurmaya çalıştı.

Polise göre, R.Ö.T. yüksek sesle hakaret içerikli sözler sarf ederken, A.T. ise eşinin gözaltına alınmasına karşı çıkarak polislerin çeşitli yerlerine vurarak görevlerini engelledi.

Zanlılar, olay yerinde makul kuvvet kullanılarak suçüstü haliyle tutuklandı. Ancak polis aracına yerleştirildikten sonra da görevli memurlara saldırmaya devam ettikleri, bu sırada bir polis memurunun elindeki cep telefonuna zarar verdikleri ve başka bir memurun kravatını yırttıkları belirtildi.

Saldırıya uğrayan polislerden biri olan Mehmet D.’nin, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan muayenesinde sağ orta parmağında çatlak tespit edildi.

Polis, zanlıların soruşturmaya etki edebileceği kısmın tamamlandığını belirterek teminat talebinde bulundu.

Girne Kaza Mahkemesi, A.T. ve R.Ö.T.’nin yurt dışına çıkışını yasakladı, haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücut yapmalarına ve her biri için birer kefilin yanında 100 bin TL tutarında kefalet senedi imzalanmasına karar verdi.