“Tasarruf için zehirleniyoruz”

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu; temizlik gerekçesiyle, tasarruf için kötü yakıtın termik santrale verildiğini o nedenle bölge halkının kara dumanlara maruz kaldığını söyledi.

Serap ŞAHİN

20 Temmuz’un 51’inci yılı kapsamında adaya gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enerji arz güvenliğini geliştirmeye yönelik teknik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti, ancak o sırada Teknecik Elektrik Santrali kara duman saçmaya devam etti.

Santralin neden olduğu yoğun hava kirliliği nedeniyle YENİDÜZEN’e açıklama yapan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, temizlik gerekçesiyle depo dibinde biriken kötü yakıtın tasarruf için termik santrale verildiğini, bu nedenle dumanların yükseldiğini belirtti. Tuğcu, normal yakıtın da kırılan jeneratörlere verildiğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “kablo ile elektrik” açıklamalarına da değinen Tuğcu, bunun çözüm süreci olmadan gerçekleşemeyeceğini ifade etti. KIBTEK yönetiminin 13 milyon dolarlık tasarruf iddiasını eleştiren Tuğcu; bu tasarrufun halka zam, kötü yakıt ve çevre kirliliği olarak geri döndüğünü söyledi.

KIBTEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun ise dumanların teknik arızadan kaynaklandığını belirterek, El-SEN’in açıklamalarını “maksatlı ve saptırılmış” olarak nitelendirdi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu:

“Tasarruf gerekçesiyle halkın sağlığı tehlikeye atılıyor”

Sağlığı tehdit eden dumanlara ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, temizlik gerekçesiyle depo dibinde biriken kötü yakıtın tasarruf için termik santrale verildiğini, bu nedenle dumanların yükseldiğini belirtti. Tuğcu, normal yakıtın da kırılan jeneratörlerde kullanıldığını söyledi.

“Fuel oil kullanılacağına, sağlam yakıtlar jeneratörlere veriliyor; depolarda kalan kötü yakıt ise termik santrale yönlendiriliyor. Kara duman bu yüzden çıkıyor” diyen Tuğcu, bu uygulamanın çevre ve insan sağlığı açısından büyük tehlike yarattığını vurguladı.

“Kablo ile elektrik hayal, iki yıl boşa geçti”

Tuğcu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs’a kablo ile elektrik getirilmesine yönelik açıklamalarına da değindi. Erdoğan’ın 2023 yılında kablo ile elektrik geleceğini duyurduğunu, 2025 yılına gelinmiş olmasına rağmen hâlâ yalnızca “çalışmaların sürdüğü” yönünde açıklamalar yapıldığını hatırlattı. Tuğcu, “Birileri artık Sayın Cumhurbaşkanına adada siyasi çözüm olmadığı sürece kablo ile elektrik hayaldir demeli” ifadelerini kullandı.

“13 milyon dolar tasarruf nerede?”

El-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, KIBTEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun’un navlun ücretinin ödenmemesi sayesinde yılda 13 milyon dolar tasarruf yapıldığını açıklamasına da yanıt verdi. Tuğcu, “Bu tasarruf vatandaşa nasıl yansıdı, bir bakalım” diyerek yaşananları şöyle sıraladı:

Aksa’ya dolar bazlı 15 yıllık alım ve kira garantisi

İçkale’ye korsan yakıt

EÜAŞ’a ihalesiz bakım ve mobil santral kiraları

Vatandaşa kesintisiz zam

Dizel jeneratörlerin çökmesi

İnsan sağlığı ve çevreye telafisi mümkün olmayan zararlar

KIBTEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun:

“Sebep teknik arıza, açıklamalar maksatlı”

KIBTEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun ise çıkan dumanın teknik bir arızadan kaynaklandığını savundu. “Temizlik için 20 Temmuz’u mu beklediler?” diye soran Uzun, “3-5 dakika arayla termik santral devreye girer ve sorun düzelir. Diğer bilgiler ise saptırılmıştır. Yapılan açıklama amacına uygun değildir” dedi.