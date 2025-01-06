34 sendika basın toplantısı düzenleyerek, hayat pahalılığı hesaplama yöntemi hakkındaki tasarının geri çekilmesi yönündeki tavrını yineledi. Sendikalar, “Tasarı geri çekilmezse süresiz grev ve eylemler devam edecek” dedi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda düzenlenen basın toplantısında sendika yetkilileri hazır bulundu.

Maviş: “Fakirleşmek, yoksullaşmak, yok olmak istemiyoruz”

Basın toplantısında ilk sözü KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş aldı. Maviş, iki günlük grev sonucunda Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın da bulunduğu Meclis’teki toplantıda, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası’na yönelik değişiklikler öngören tasarının geri çekildiğini, hayat pahalılığı hesaplama yönteminin de sendikalarla uzlaşarak, Meclis’e geri getirileceğinin söylendiğini hatırlattı.

Son bir yılda hükümetin, halkın alım gücünü artıracağı iddiasıyla sendikalarla herhangi bir protokol imzalamadan hayat pahalılığı artışını senede üç defa vermek üzere geçici bir düzenleme yaptığını dile getiren Maviş, 2025 yılında hayat pahalılığının altı ayda bir uygulanması ve “konsolide” ifadesinin de yasadan çıkarılması yönünde çalışmalar yapıldığını anlattı. Maviş, “Buna itirazımız nettir. Fakirleşmek, yoksullaşmak, yok olmak istemiyoruz. Enflasyonun reel rakamları varsa, reel kayıpları da mevcuttur” dedi.

Burak Maviş, yeni vergi kuralları çerçevesinde tüm galerilerden “hatırı sayılır” vergi alındığını ifade ederek, sadece bir tane galeriden 14 milyon TL yerine vergi affı ile 4 milyon TL alındığını iddia etti. Katma Değer Vergisi Oranları Tüzüğü'nün geri çekilmesine rağmen tüm maddelerde bunun uygulanmadığını ileri süren Maviş, seyrüsefer harcındaki artışa da dikkat çekti.

“Onlar sermaye tarafını seçmiş olabilirler, biz vatandaşın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuşan Maviş, okul ve hastanelerdeki eksikliklere işaret etti. Tasarruf tedbirlerini sadece vatandaşın omuzlarına yıkacak anlayışı kabul etmediklerini belirten Maviş, sadece yasa değişikliklerine karşı değil yolsuzluk, hırsızlık ve rüşvetle de mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Ortak basın açıklaması

Sendikaların basın toplantısında daha sonra Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası Başkanı Metin Atan, hazırlanan ortak basın açıklamasını okudu. Atan, ilk olarak sendikaların 26 ve 27 Aralık’ta düzenlediği grev ve eylemlere katılan tüm üyelere, halka ve destek veren herkese teşekkür etti.

Hükümetin 26 Aralık’taki greve ve eyleme rağmen hazırlanan yasa tasarılarını görüşmek üzere sendikaları 27 Aralık’ta Meclis komitesine davet ettiğini hatırlatan Atan, bu davete grev ve eylemle cevap verildiğini, komite toplantısında da net tavır ortaya konarak, tasarıların geri çekilmemesi durumunda grev ve eylemlere devam edileceğinin ifade edildiğini kaydetti.

Sermayeden yana politikalar sürdürüldüğünü, aflar çıkarıldığını, kayıt dışı ekonomiye göz yumulduğunu, alım gücü gerileyen halkın sorunlarının görmezden gelindiğini ileri süren Atan, liyakatın bitirildiğini, adaleti ortadan kaldırıldığını, nüfus ve vatandaşlık politikası nedeniyle yetersiz altyapı, doğal kaynak, okul, hastane sorunlarının olduğunu savundu.

Trafikte can kayıplarının, kriminal olayların artış gösterdiğini kaydeden Atan, yasa tasarıları ve yasa gücünde kararnamelerle halkın fakirleştirilmesi politikaları sürdürüldüğünü öne sürdü.

Özel sektör emekçilerinin asgari ücrete mahkûm edilerek, özel sektör emekçileri arasında sermayenin talebiyle ayırım yapma gailesinde olunduğunu da iddia eden Atan, şunları kaydetti:

“Ekonomik krizi yaratan gerçek nedenler dururken her seferinde geçim derdindeki emekçilere krizin fatura edilmesini kabul etmeyeceğiz. Dayatma yok oluş politikalarının bir parçası olan fakirleştirme hedefiyle hazırlanan ya da hazırlattırılan yasa tasarıları geri çekilinceye kadar direnmeye, süresiz grev ve eylemlere devam edeceğiz.”

Sorular

Açıklamaların sonrasında basın mensuplarının soruları da yanıtlandı.

Bir soru üzerine KTÖS Genel Sekreteri Maviş, “Bizim tavrımız nettir. Tasarı geri çekilecek” diyerek, konsolide devam edip, altı ayda bir hayat pahalılığının maaşlara uygulanması gerektiğini söyledi. Maviş, “Atacağınız taş, ürküteceğiniz kuşa değmez” diye konuştu.

“Bugüne kadar hükümet kanadından sizinle herhangi bir iletişim oldu mu?” sorusuna karşılık KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, “Henüz yok, bizimle bağlantıya geçilmedi” yanıtını verdi.

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı da, “Hükümet tavrını sürdürecekse, süresiz grev ve eylemler, grevlere yasak koysalar bile devam edecek” dedi.

“Bir günde bu işi çözebileceğimize inanıyoruz”

KTÖS Genel Sekreteri Maviş de yeniden söz alarak, “Hükümet davet gönderdiği zaman biz masaya oturup, bir günde bu işi çözebileceğimize inanıyoruz, karşı tarafta da çözmekle ilgili bir niyet varsa...” şeklinde konuştu. Maviş, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın bir televizyon programında, sendikaları çarşambaya kadar görüşmeye çağıracağı yönünde açıklama yaptığını da hatırlattı.

Basın toplantısına katılan ve destek veren örgütler şöyle:

“KTÖS, KTAMS, KİEF, KTOEÖS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, HÜR-İŞ, KOOP-SEN, DEV-İŞ, Devrimci Genel-İş, Emek-İş, Petrol-İş, BES, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, BAY-SEN, BÜRO-İŞ, EL-SEN, MALİYE-SEN, DAÜ BİR-SEN, HAKSEN, ÇAĞ-SEN, DAÜ-SEN, BASIN-SEN, TIP-İŞ, TÜRK-SEN, HTKS, KES, AS-SEN, ADA-SEN, MAĞUSA GENEL İŞ, TES, BASS, TEL-SEN.”

Sendikalar, hükümetin, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası ile Hayat Pahalılığı hesaplama yöntemi hakkında yapmak istediği değişikliklere karşı 26-27 Aralık tarihlerinde iki gün genel greve gitmişti. Grev süresince Cumhuriyet Meclisi önünde eylemler düzenlenmişti.