Tartıştığı iki kişiyi bıçakladı

Lefkoşa’da meydana gelen “Yaralama ve Kanunsuz Bıçak Taşıma” suçları ile ilgili tutuklanan zanlı Y.C.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ferhat Kahveci, zanlının ‘Yaralama ve Kanunsuz Bıçak Taşıma’ suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 10 Ocak saat 04.00 raddelerinde Lefkoşa'da YDÜ Hastanesi önlerinde, zanlının tartıştığı Kadir Mert Aydın’ı bıçakladığını, ayrıca orada bulunan Ahmet Kesim Esmer’i de yine bıçakla yaraladığını aktardı. Polis, iki yaralının da YDÜ hastanesinde müşahede altında olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi. Bahse konu bıçağın emare olarak alındığını ve Y.C.B’nin tutuklandığını anlatan polis, zanlı aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispat-ı vücutta bulunması, 20 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 200 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.