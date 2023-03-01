Tartışma sonucu bıçakla yaraladı
Bogaziçi’nde Ağıllar bölgesinde, dün saat 17:00 sıralarında, aralarında yaşanan tartışma sonucu N.Ç. (E-75) kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile 40 yaşındaki Cengiz Çakır’ı dudak kısmından yaraladı.
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Bogaziçi’nde Ağıllar bölgesinde, dün saat 17:00 sıralarında, aralarında yaşanan tartışma sonucu N.Ç. (E-75) kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile 40 yaşındaki Cengiz Çakır’ı dudak kısmından yaraladı.
N.Ç. aleyhinde yasal işlem başlatıldı, soruşturma devam ediyor.
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