Tarlada rahatsızlandı, yaşamını yitirdi

Yeşilırmak’ta çalıştığı tarlada aniden rahatsızlanan 59 yaşındaki Nedim Güler, yaşamını yitirdi.

Olay polis bültenine şöyle yansıdı:

“01.11.2022 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Yeşilırmak’ta sakin Nedim GÜLER (E-59), çalışmakta olduğu tarla içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.”

Ülkü Kızıloluk tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı

Lefkoşa’da Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nde, yatılı tedavi gören 58 yaşındaki Ülkü KIZILOLUK, dün gece, saat 22:00 sıralarında, aniden rahatsızlanarak ambulansla kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.