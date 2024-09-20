Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı: “Harup'da yetkili makam Binboğa'dır

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, harnup hasadıyla ilgili yetkili makamın Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Binboğa Yem olduğunu belirtti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, bazı kesimlerin ısrarla bu konuda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na sorular yönelttiği ve suçlamalar getirdiği kaydedildi.

“5 Ağustos itibariyle başlayan 2024 yılı harnup hasadıyla ilgili ‘fiyat belirleme’, ‘pazar imkanlarının araştırılması’, ‘depolanması’ ve ‘işlenmesi’ konularında yetkili makam, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Binboğa Yem’dir. (Karma Hayvan Yemi, Harnup Ürünleri ve LP Gaz Üretim ve Pazarlama Koop Ltd.)” ifadelerine yer verilen açıklamada, Binboğa Yem Ltd. tarafından yardım talep edilmesi durumunda, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı teşkilatlarla ellerindeki tüm imkanları yapacakları belirtildi.