Tarım Bakanlığı ve çiftçiler arasında uzlaşı sağlandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam ve ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlığın toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette birlik Başkanı Nizam, uzun süreden beri girdi maliyetlerinin artması ile ilgili sıkıntılar yaşandığını dile getirerek, taleplerini Bakan Oğuz’a iletti.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam çiftçilerin çok büyük sıkıntılar içerisinde olduğuna dikkat çekerek, ‘’amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemektir’’ ifadelerini kullandı. Girdi maliyetlerinde iyileştirme yapılması yönünde bakan Oğuz’a telepte bulunan Nizam, uzlaşı sağlanması yönünde hemfikir olduklarını belirtti.

Toplantıda Bakanlık Müsteşarı Emirali Deveci ve bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun da hazır bulundu.

Bakan Oğuz, toplantıda yaptığı konuşmada üreticilerin sıkıntıların farkında olduğuna dikkat çekerek, üretimin ne kadar zor olduğunu bildiklerini ve amaçlarının da üretimi devam ettirmek olduğunu savundu.

Üreticinin ayakta kalmak zorunda olduğuna dikkat çeken Bakan Oğuz, gelecek sene de üreticinin üretmeye devam etmesi gerektiğini bunun için ileriye dönük planlar yapılması gerektiğinin altını çizdi. Bakan Oğuz konuşmasına şöyle devam etti; ‘’Üreticilerin ne kadar zor şartlarda ayakta kalmak zorunda olduğunun farkındayız. Üreticilerimiz üretmeye devam etmek zorundadır. Bizim de amacımız üretimin devam etmesini sağlamaktır. Üretimin gelecek senelere de devam etmesi için üreticinin ayakta kalması gerekiyor. Bu nedenle planlama yaparken bu yılı değil, geleceği düşünerek hareket ediyoruz. Bütçeye de planlamamızı bu şekilde yapıyoruz.’’

Sadece üretici ayağını değil tüketici ayağını da düşünmek zorunda olduğunu kaydeden Oğuz, çiftçiye verilen fiyat üzerine hayvancıyı ve diğer alanları dengede tutmak zorunda olduklarını belirtti. Bakan Oğuz, amaçlarının hak yemek olmadığını dile getirerek, bu yılı değil geleceği düşündüklerini yineledi.

Bütçe içerisinde akaryakıt desteğinin çok cüzi kaldığına dikkat çeken Oğuz, on bir yıldan beri akaryakıt desteklerinin değişmediğini hatırlatarak bu yıl yaklaşık iki katının üzerinde olacak şekilde artış yapılacağının taahhüdünü verdi. Oğuz, girdi maliyetlerinde iyileştirme yapılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti. Oğuz, henüz bütçenin geçmediğine dikkat çekerek, bütçenin makul bir bütçe olmaması halinde dahi verdiği taahhüdün gerçekleşmesi için gerekeni yapacağını savundu.

Oğuz,Toprak Ürünleri Kurumu ile istişare edildiğini, taşıma ücretleri konusunda Toprak Ürünleri Kurumu’nın kilo başına 10 kuruşluk taşıma maliyetini üsteneceğini belirtti.

Doğrudan Gelir Desteği konusunda bütçe içerisinde iyileştirme yapılacağının sözünü veren Bakan Oğuz, bundan sonraki süreçte üretim yapılabilmesi adına desteklerin verilmeye devam edileceğini söyledi. Bakan Oğuz, Bakanlar Kurulunda önümüzdeki hafta içerisinde rakamların daha net ortaya çıkacağını belirtti.

Oğuz, ürün kaybı ve dolu zararı konusunda yerinde incelemelerde bulunduklarını ve en kısa sürede çalışmaların başlatılacağının altını çizdi. Verim düşüklüğü ile ilgili de Çiftçiler Birliği ile istişare ederek ortak bir çalışma yürütüleceğini ifade eden Oğuz, ‘’bu kaynaklar çiftçilerimizin kaynaklarıdır, kaynaklar doğru şekilde doğru yerlere verilmelidir’’ ifadelerini kullandı.

Takvimlendirme konusunda da konuşan Bakan Oğuz, Doğrudan Gelir Desteği ve akaryakıt fiyatlarındaki desteklerin iyileştirilmesi için Haziran ayı içerisine kadar zaman istedi.

Toplantı sonunda Tarım Bakanlığı ve Çiftçiler Birliği arasında uzlaşı sağlanarak, ambarlarda başlatılan kantar eyleminin de sonlandırıldığı açıklandı.