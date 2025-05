Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) kitle toplantılarına Girne İlçesi’nde sonra Mağusa’da devam etti. Dün akşam Mağusa İlçe binasında gerçekleştirilen kitle toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erkut Şahali, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp kitle toplantısında hazır bulunarak konuşma gerçekleştirdi. Kitle toplantısına birçok milletvekili de katılırken CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yaptığı konuşmada, “Umutsuzluğu kıracağız” ifadelerini kullandı.

Erhürman: Umutsuzluğu kıracağız

Kitle toplantısında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Öyle bir dönemeçteyiz ki, Kıbrıs Türk halkı adeta bir cendereye sıkışmış durumda. CTP olarak tarihsel bir sorumlulukla karşı karşıyayız” dedi. Toplumun geniş kesimlerinin, ülkeyi yönettiğini iddia edenlerden memnuniyetsiz olduğuna dikkat çeken Erhürman, “İçeride ve dışarıda her gün yeni gelişmeler yaşanıyor” dedi. “Bu arkadaşların görevde kaldığı her gün, halk için bir zulme dönüşüyor. Umutsuzluğu kıracağız. Ekonomiyi bu hale getiren, bu arkadaşların basiretsizliği ve umursamazlığıdır” diyen Erhürman, umutsuzluğu kıracaklarını yineledi. Yabancılara mülk satışı konusunu üç yıldır dile getirdiklerini hatırlatan Erhürman, “Bu konu içeride de dışarıda da başımıza büyük işler açacak dedik. "İskele’de yürüyün, korkmayın," dediler. "Devlet arkanızdadır" diye başlayan süreç, "Ben söylemiştim, güneye gitmesin, tutuklanacak" noktasına geldi. Nüfus yapısı bozuldu; sağlıkta, eğitimde yükümüz arttı. Karşımızdaki zihniyet her dakika bir skandal üretiyor. Ülke, yaşanabilir bir yer olma niteliğini hızla kaybediyor” diye ekledi.

Şahali: Kritik bir dönemden geçiyoruz

Kitle toplantısında konuşan CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, çok önemli ve kritik bir dönemden geçildiğini belirtti. “Hepimize çok ciddi görevler düşüyor. Az zamanda çok iş başarmak zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz” diyen Şahali, yapılması gereken birçok işin olduğunu kaydetti. İçinde bulunulan dönemde, CTP’nin çok büyük sorumluluklarının olduğuna dikkat çeken Şahali, “Bu toplumu hiçbir zaman germedik, her zaman inançla çalıştık, çalışmaktan da geri durmadık. Başaracağız. CTP ile birlikte bütün Kıbrıs Türk halkı gülecek” dedi.

Kayalp: Çalışmaya devam edeceğiz

CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp yaptığı konuşmada, kitle toplantısına katılan herkese teşekkür etti. Kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Kayalp, önümüzdeki dönemin hedefleriyle ilgili de konuştu. Kayalp, kitle toplantılarına diğer ilçelerde devam edeceğini anımsatarak sözlerini sonlandırdı.