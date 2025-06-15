Üstel: “1974 sonrası kuzeydeki insanlar çadırda mı kalacaktı?”

Başbakan Ünal Üstel, İran – İsrail savaşına ilişkin açıklamasını, Kıbrıs’taki mülkiyet krizine bağladı; “1974 sonrası da Kuzey’de insanlarımız çadırlarda mı kalacaktı? Emlak sektörü gelişmeyecek, yerine çadır ekonomisi mi olacaktı?” diye sordu.

Yazılı açıklama yapan Ünal Üstel, "Bölgemiz, İran–İsrail savaşıyla; gerilim, gerginlik ve savaşın en tehlikeli boyutları bakımından yeni bir sürece girmiş görünüyor” dedi, “Karşılıklı atılan füzelerin gecenin karanlığında Kıbrıs’tan da görünmesi, taraf olmasak da tehlikenin ne kadar yakınımızda olduğunu göstermektedir” ifadelerini kullandı.

“Hükümetimiz bunun bilincinde olarak hareket etmektedir. Görev üstlendiğimiz ilk günden beri tribünlerde izleyici olmadık” diyen Üstel, “Futboldan bir benzetmeyle; oyunu sürekli kendi sahamızda kabul etmedik. Çünkü geçmişe dönük gözlem ve değerlendirmelerimiz, aksi halde kazanan, yenilmeyen taraf olmanın zor olduğunu gösteriyor” dedi.

Konuyu aniden Kıbrıs’ın kuzeyinde kalan Kıbrıslı Rum mallarına bağlayan Üstel, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bu konudaki politikalarını eleştirerek, “Açıkça yazılsın ya da yazılmasın, 1975 Nüfus Mübadele Anlaşması’nın taşınmaz malları da kapsadığını kabul etmek istemiyorlar. Ya da bilmelerine rağmen kabul etmez görünüyorlar” dedi.

Üstel, “AİHM’de açtırılan davalardaki en önde gelen amaçları, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun iç hukuk yolu olmaktan çıkarılmasıdır” ifadelerini kullandı.

“KKTC bir hukuk devletidir” iddiasında bulunan Üstel, “yolumuz, mülkiyet sorununun aşılmasında da bu hukuk yoludur. Bizler, her bakımdan çalışan devlet yapımızı güçlendireceğiz” dedi.

Üstel, “1963 sonrası insanlarımız uzun süre çadırlarda kalmıştı. 1974 sonrası da Kuzey’de insanlarımız çadırlarda mı kalacaktı? Emlak sektörü, ekonominin bir parçasıdır. Emlak sektörü gelişmeyecek, yerine çadır ekonomisi mi olacaktı?” diye sordu.

Üstel; halkın ve iş dünyanın “huzur içinde olmasını” talep ettiği açıklamasında, “”Bizlerin görevi, sorunları çözmek; KKTC’yi huzur içinde, gelecek kaygısı olmadan yaşanacak bir ülke olarak ilerletmektir” ifadelerini kullandı.