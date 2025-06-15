Tahran, Tel Aviv ve Hayfa vuruldu, Kudüs semalarında füzeler görüldü

İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik başlattığı "Yükselen Aslan" operasyonunun ardından başlayan İran-İsrail savaşı, karşılıklı saldırılarla sürüyor...

İran ve İsrail'den karşılıklı yeni füze saldırıları başladı; Tahran ve Tel Aviv vuruldu. İran'ın füze saldırıları sonucu Hayfa da vuruldu.

Öte yandan İran'dan İsrail'e yeniden başlatılan saldırıda ateşlenen füzeler, Kudüs semalarında görüntülendi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bu süreçte açık alanlarda hareketin kısıtlanması ve toplanmadan kaçınılması gerektiği belirtildi, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için devreye sokulduğu ifade edildi.

Açıklamada, alarmlar duyulduktan sonra güvenli sığınaklara girilmesi ve ikinci bir emre kadar burada kalınması gerektiği vurgulandı.