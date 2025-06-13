Letimbiotis: “Kıbrıs insani rol üstlenecek, savaş operasyonlarına katılmayacak”

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin İsrail-İran çatışması sürecinde insani rol üstleneceğini, herhangi bir savaş operasyonuna katılmayacağını söyledi.

“Alphanews” haber sitesine konuşan Letimbiotis, Kıbrıs’ın Avrupa Birliği (AB) ve Orta Doğu ülkeleriyle, savaş bölgelerinden sivillerin tahliye edilme olasılığına karşı sürekli temas halinde olduğunu kaydetti.

Letimbiotis, Orta Doğu’daki hava sahasının kapanması nedeniyle etkilenen uçuşlar nedeniyle Kıbrıs’ın güneyinde kalan 2 bin 427 yolcu için sabahın ilk ışıklarından itibaren “Estia” planını devreye soktuklarını ve yetkili makamların, yaz sezonu olmasından dolayı otellerin neredeyse dolu olması nedeniyle bu kişilerin konaklayabileceği yerlerle ilgili liste hazırladığını belirtti.

Şu ana kadar sivillerin tahliyesiyle ilgili herhangi bir talep olmadığını ifade eden Letimbiotis, vatandaşların endişe etmesi gereken bir durum olmadığını ve gereken güvenlik tedbirlerinin alındığını söyledi.

Letimbiotis, vatandaşa bu gibi dönemlerde çıkan sahte haberlere itibar etmemesi çağrısında bulunarak, Kıbrıs’ın herhangi bir askeri operasyona katılmasının söz konusu olmadığını açıkladı.