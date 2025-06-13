Nefeslilerin gezegenine yolculuk 25-27 Temmuz’da

Murat OBENLER

Kıbrıs’tan ve dünyadan nefesli çalgılara odaklanarak cazdan ve geleneksel müzikten elektronik deneysel müziğe farklı müzik tarzlarını bir araya getiren ve dinleyenlere ritim, katılım ve keşif dolu bir deneyim sunan Windcraft Müzik Festivali 25–27 Temmuz 2025 tarihlerinde 11.kez Trodos'un eteklerindeki Katydata köyünde yapılacak. Ana sponsorluğunu Kültür Bakanı Yardımcılığı-Çağdaş Kültür Dairesi’nin üstlendiği, Windcraft Loud tarafından organize edilen festivalin detayları açıklandı. Toplam 9 ülkeden 17 performansın (sanatçı ve grup) iki ana sahne ve yan mekanlarda yer alacağı festival 3 günlüğüne Katydata köyünü sesin, yaratıcılığın ve kültürel alışverişin buluşma noktasına dönüştürüyor.



Yine eğlenceli, güçlü ve çeşitli bir program hazırlandı

Windcraft Müzik Festivali'nin bu yılki programı, Kıbrıs ve yurtdışından tanınmış sanatçılarla, geleneklerle çağdaş akımları birleştiren özel iş birlikleri ve seslerle konserleri içeriyor. Ana sahne Pervoli'de yine farklı coğrafyalardan uluslararası gruplar sahne alacak.



PERVOLİ SAHNESİ

- Fransız tromboncu Robinson Khoury, elektroakustik bir ortamda cazı Ortadoğu gamlarıyla birleştiren projesi MŸA'yı sunuyor.

-ABD’ den, Kıbrıs’ dan ve Filistin’ den üyelerle birlikte Ize Trio, Amerikan cazını Doğu'nun sesleriyle harmanlamak için flüt sanatçısı Eleonora Roussou’ ya eşlik ediyor.

- Oratznitza Bulgar şarkıları, kaval, hip hop ve D'n'B'nin patlayıcı bir kombinasyonunu sunuyor.

- Almanya'dan Rocket Men, dub ve tekno ritimleri, synthesizer'lar ve doğaçlamalarla deneyler yaparak fütüristik bir ses evreni yaratıyor.

-Füzyon caz grubu olan Moca, Macar saksafoncu Dániel Mester ile iş birliği yapıyor

Kültürlerarası topluluk Tropes, Oryantal dans repertuarını özel bir enstrüman kombinasyonuyla yorumluyor.



Cahit Kutrafalı bu kez de Reprise Quartet ile Windcraft sahnesinde

- Reprise Quartet, Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler ve Galli saksafon sanatçısı Thomas Lumley'den oluşuyor ve cazın sınırlarını keşfeden yaratıcı bir iş birliğini sahneye yansıtıyor. Grupta Thomas Lumley,Marios Takoushis (piyano), Cahit Kutrafalı (bas gitar) ve Stelios Xydias (vurmalılar)yer alıyor.

Festivalin deneysel sahnesi Han, bu yıl, kerpiçten yapılmış geleneksel bir mekânın ses keşfi alanına dönüştürülmesiyle yenilikçi projelere ev sahipliği yapıyor.



HAN SAHNESİ

-Copper Curios, flüt ve elektronik enstrümanlarla ses manzaraları yaratıyor

- Nābu Pēra üçlüsü Doğu Akdeniz müziğinden,modern klasik ve elektronik müzikten ilham alıyor

-Panagiotis Mina modüler sentezleyicileri,efektleri ve canlı üflemeli çalgıları buluşturuyor

-Nikos Diminakis, aerofonik enstrümanları vokal beatbox tekniğinin öğeleriyle birleştiriyor.

Multi-enstrümantalist Nikos Diminakis ve dansçı Elisavet Panayiotou'dan sanatçı ağırlama programı ve “Onun Bedeni” performansı

Festivalde multi-enstrümantalist Nikos Diminakis ve dansçı Elisavet Panayiotou'nun bir araya geldiği bir sanatçı ağırlama programı da gerçekleştirilecek. İki sanatçı, “Onun Bedeni” adlı performansta, toplumsal cinsiyet ilişkilerine dair meselelere değinen ve günümüzle şiirsel bir diyalog kuran antik bir Yunan mitini sessel ve kinesiyolojik bir çerçeveye oturtacak.



Son gün Windcraft Band ve Quintus Ensemble sahne alacak,Üflemeli Çalgılar Şöleni olacak

Festivalin son günü Windcraft Band ve Quintus Ensemble gibi üflemeli çalgı topluluklarının ücretsiz konserlerini, Kemal Deveci (zurna) ve Aziz Kahraman (davul) ikilisinin köy sokaklarında davullu zurnalı bir serenadı ve yerli halkı ve ziyaretçileri bir araya getiren büyük bir Üflemeli Çalgılar Şöleni’ni içermektedir.



Eğitici ve interaktif etkinliklerle dolu, zengin bir eşzamanlı program

Festival ayrıca her yaştan katılımcıya yönelik ücretsiz, eğitici ve interaktif etkinliklerle zengin bir eşzamanlı program sunuyor. Etkinlikler arasında beatbox, Bulgar şarkıları, global caz, doğaçlama ve deneysel ses ve tasarım gibi alanlarda müzik atölyeleri ve Üflemeli Çalgılar Şöleni’ne katılım amacıyla üflemeli ve vurmalı çalgılar için üç günlük bir seminer yer alıyor. Etkileyici bir ses ve ışık kurulumu olan “Shines” ziyaretçilerin kendisiyle etkileşime girmesini beklerken akşam saatlerinde Basın ve Enformasyon Dairesi’nin “Kıbrıs Efsaneleri” adlı dizi programı gösterilecek. Deneysel atölyeler arasında yaratıcı yazarlık, iğne keçeleme ve kaval yapımı yer alırken köyü keşfetmek isteyenler ses yürüyüşüne veya hazine avına katılabilirler. Son olarak, müzikte telif hakları hakkında bir sunum, kullanılmış eşyalar için bir bit pazarı ve eğlenceli bir tombala oyunu da olacak.



Elli Michael: “Windcraft bir müzik festivalinden çok daha fazlasıdır”

Festival Direktörü Elli Michael basın bildirisinde ise “Windcraft Müzik Festivali bir müzik festivalinden çok daha fazlasıdır; köyün, kültürün ve yaratıcı bir buluşmanın bir araya gelmesinin bir kutlamasıdır. Üflemeli çalgıları yeni bir bakış açısıyla görmeye (ve duymaya) gelin, Katydata'yı keşfedin ve müzik, sanat ve insan temasıyla dolu üç günlük bir etkinliği deneyimleyin.” dedi.

Festival ile ilgili daha fazla bilgi için www.windcraftmusicfest.com

Biletler için Ön satış www.more.com

İletişim: +357 22 377748, [email protected]

Organizasyon: Windcraft Loud,Ana Sponsor: Kültür Bakanı Yardımcılığı-Çağdaş Kültür Dairesi

Destekleyenler: Institut Francais Chypre, Kıbrıs Gençlik Örgütü, Katydata Köy Meclisi, Pale Blue, Lellos P. Dimitriadis Hukuk Bürosu (LLC), Windcraft Music Centre

İletişim Sponsoru: Kathimerini Gazetesi, PİK