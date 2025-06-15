İran İsrail'e 100'den fazla füze fırlattı, Tel Aviv ve Hayfa'dan patlamalar duyuluyor

İsrail'in 13 Haziran'da İran'ın nükleer tesislerine ve füze üslerine düzenlediği saldırılara İran balistik füzelerle karşılık verdi. Tel Aviv ve Kudüs'te patlamalar oldu. İki ülke arasında hava saldırıları gece boyunca devam etti.

İran Petrol Bakanlığı 14 Haziran akşam saatlerinde ülkenin güneyindeki Buşehr bölgesindeki iki büyük doğal gaz sahasının İsrail tarafından vurulduğunu açıkladı.

İran medyasında görgü tanıklarına dayandırılan haberlerde Güney Pars gaz sahası vuruldu. Aynı bölgedeki Fajr Jam Gaz Rafineri Şirketi'nin de vurulduğu bildirildi.

Böylece ilk kez İsrail İran'daki doğal gaz sahalarına saldırı düzenlemiş oldu.

İsrail ordusu İran'dan füzelerin ateşlendiğini tespit ettiklerini, hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu duyurdu.

Kudüs'ten bildiren BBC muhabiri Sophie Williams halkın sığınaklara yönlendirildiğini aktardı. Hayfa ve Kiryat'tan patlama sesleri geliyor.

İran devlet televizyonu, yeni saldırı dalgasında füze ve drone'ların kullanıldığını duyurdu.

İran'dan yapılan açıklamada yeni operasyon kapsamında 100'den fazla füze fırlatıldığı, ana hedefin Tel Aviv ve Hayfa olduğu söylendi.

Füzelerin düştüğü bazı yerleşim yerlerinde can kayıpları olduğu bildirildi ancak kaç kişinin öldüğü ve yaralandığı bilgisi henüz netleşmedi.

Netanyahu: Bütün hedefleri vuracağız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 14 Haziran'da yayımladığı video açıklamada, "Ayetullah rejiminin her bölgesini ve bütün hedefleri vuracağız" dedi.

Netanyahu ayrıca İran'ın uranyum zenginleştirme tesislerine büyük zarar verdiklerini söyleyerek, "Gerekirse yine vururuz" dedi.

Tahran'daki "nükleer ve balistik füze" tehdidini hedef aldıklarını ileri süren Netanyahu, İsrail'in hedeflerine ulaştığını söyledi ve ekledi:

"Tahran'a giden yolu açtık. Çok yakında İsrail uçaklarını ve pilotlarımızı Tahran semalarında göreceksiniz."

İsrail ilk saldırı dalgasında İran'dan 150 hedefi vurdu. İsrail ordusu İranlı dokuz nükleer bilimci ve uzmanın öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail, İranlı komutanları ve uzmanları hedef alan "hassas" saldırılar düzenlediğini savunuyor, ancak Tahran ve diğer kentlerden gelen görüntülerde yerleşim yerlerinin de vurulduğu görülüyor.

İran devlet televizyonu, İsrail'in 13 Haziran gecesi düzenlediği saldırılar sırasında yıkılan bir apartmanda 20'si çocuk 60 kişinin öldürüldüğünü de aktardı.

14 Haziran Cumartesi bir açıklama da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan geldi.

İran devlet medyasına göre Pezeşkiyan, İsrail'in saldırılarına devam etmesi halinde, "daha şiddetli" yanıt vereceklerini söyledi:

"Siyonist saldırganlık devam ederse İran ordusu daha şiddetli ve güçlü yanıt verecek."

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın bu yorumları, Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif'le yaptığı telefon görüşmesi sırasında söylediği aktarıldı.

İran'dan ABD, İngiltere ve Fransa'ya uyarı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yaşananların ardından ABD ile nükleer görüşmeleri sürdürmenin gereksiz olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüşen Arakçi, "İsrail vahşeti" olarak tanımladığı saldırılar sonrasında görüşmelerin boşa düştüğünü belirtti. İran, İsrail saldırıları sonrası ABD'yi sorumlu tutmuştu.

Bu arada İran, batılı ülkelerin İsrail'i savunmaları halinde bölgedeki üslerini hedef alacağı uyarısında bulundu.

Reuters haber ajansının İran devlet medyasına dayandırdığı habere göre İran; ABD, İngiltere ve Fransa'yı Tahran'ın misilleme saldırılarını durdurması için İsrail'e yardım etmemeleri konusunda uyardı.

Aksi halde Tahran'ın bu ülkelerin bölgedeki askeri üslerini ve gemilerini hedef alacağı uyarısı yaptı.

İsrail savunma kalkanı, İran'ın balistik füzelerinin bazılarını imha ederken bir kısmı İsrail'i vurdu.

Gece boyunca halkın sığınaklara gitmesi için bir dizi uyarı yayınlandı.

İsrailli yetkililer en az üç kişinin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını açıkladı. Öte yandan İsrail ordusuna mensup yedi askerin "hafif şekilde yaralandığı" açıklandı.

BBC'nin Kudüs'teki muhabiri Ione Wells gece Kudüs'te bir patlama duyulduğunu ve Tel Aviv'in üzerinde siyah dumanların yükseldiğini bildirdi.

Ben Guiron Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, İran'ın füze saldırılarına devam etmesi halinde "Tahran yanar" dedi.

İsrailli yetkililer gece boyunca Tahran'da karadan havaya füze altyapısı da dahil olmak üzere "onlarca" hedefin vurulduğunu kaydetti.

Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Eyal Zamir ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar yaptıkları ortak durum değerlendirmesinde "İran'a giden yol açıldı" dediler.

İsrailli komutanlar "Planlara göre, hava kuvvetleri savaş uçakları Tahran'daki hedefleri vurmaya başlayacak" diye eklediler.

BBC'nin Kudüs'teki muhabirleri, İran'In misilleme saldırısının ardından Eski Şehir'in sakin olduğunu aktarıyor.