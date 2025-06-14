13. Uluslararası Kıbrıs işçi filmleri festivali Mağusa’da izleyicilerle buluştu

11 Haziran Çarşamba günü açılışı yapılan 13. Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali’nin Mağusa ayağı, 13 Haziran Cuma akşamı “Ülke ve Özgürlük” (Land and Freedom) filminin gösterimiyle gerçekleştirildi.

İngiliz yönetmen Ken Loach’un yönetmenliğini yaptığı, 1995 yılında beyaz perdeye taşınan bu kült film, İspanya İç Savaşı'nda enternasyonal bir devrimcinin gözünden bakan etkileyici bir anlatıya sahip. Gösterim öncesinde yapılan açılış konuşmasında, filmin tarihsel bağlamı ve politik anlamı üzerine değerlendirmeler paylaşılırken, festivalin geçmişi ve bugünü üzerine de duruldu.

“Işıklar Açık, Plan Çok, Karanlığa Geçit Yok” temasıyla yola çıkan Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali, örgütlü ve gönüllü emeğe dayalı bir kolektif girişim olarak, bu yılki organizasyonunda emeğin, adaletin ve özgürlüğün sesini Mağusa'dan da beyaz perdeye taşıdı. Gösterim gençlerin, emekçilerin ve aydınların bir araya geldiği, dayanışma duygusunun hissedildiği anlamlı bir buluşmaya sahne oldu.

Festival 16 Haziran Pazartesi günü saat 19.00’da KTÖS binasında,15-16 Haziran 1970 yılında Türkiye’de yaşanmış büyük işçi direnişini anlatan, İşçilerin Haziran’ı belgesel filmiyle devam edecek.