"Tarih kitapları gündemimizde"

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de geçmişte tarih kitaplarıyla oynandığını, gerçek tarihin gizlendiğini, bazı hususların, gençleri barışa hazırlama gerekçesiyle kitaplardan çıkarıldığını savunarak yanlış yapılan bu konuyu gündemlerinde tuttuklarını söyledi.

Türkiye’den geçtiğimiz günlerde gelen ekibin de tarih bilincinin önemine dikkat çektiğini kaydeden Tatar, ekibin bazı gerçeklerin bilinmemesinin kişileri büyük bir yanlışa sürükleyebileceği uyarısında bulunduğunu belirtti.

Tatar, “Bizim kitaplarımızda da hala var olduğu söylenen eksikliklerin en erken zamanda giderilmesi, Kıbrıs’ta gerçek yaşananların Kıbrıs’ta Rum Yunan ikilisinin neyi hedeflediklerini ve bu hedefe ulaşmak için neleri yaptıklarını bizim gençlerimizin de bilmesi gerekiyor” dedi.

Bunları bilmenin adil, kalıcı, egemen eşitlik temelinde bir anlaşma istetemedikleri anlamına gelmediğini savunanTatar, “Rum tarafı bunu yapıyor. Onlar kitaplarını hiç yumuşatmamıştır, hatta onlar dozunu artırarak, kilisenin de etkisiyle, kendi pozisyonlarını gençlere aktarmaya devam etmişlerdir” şeklinde konuştu.