‘Tam gün eğitim’ demekle olmuyor

Onur ULAĞ

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), 2023 – 2024 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın başladığı günden bu yana, UBP – YDP – DP Hükümeti’nin “tam gün eğitim” adı altında sürdürdüğü haftanın iki günü gerçekleşen öğleden sonra eğitimleriyle ilgili öğrencilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek adına grevlerini sürdürüyor…

Sendika, “öğrencilerin aç kaldığı, güvenliklerinin risk altında olduğu, konteynerlere mahkûm edildiği hazırlık, organizasyon yapmadan ‘tam gün’ diyerek kamuoyunun yanıltıldığı dayatmaya ve dönüştürmeye karşı” grevler düzenlediğini ifade ediyor.

Bu kapsamda KTOEÖS, dün 9 okulda öğleden sonra verilen “kol faaliyetleri” içerikli derslere girmemek adına grev yaptı.

YENİDÜZEN, öğlen saatlerinde çocuklarını, grevin yaşandığı okullardan almaya giden velilerle konuştu, hükümetin “tam gün eğitim” iddiası ve “grevler” ile ilgili düşüncelerini sordu.

Velilerin büyük bir kısmı, gerekli altyapı oluşturulmadan atılan söz konusu adımın, öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılamadığını düşünüyor.

Mustafa Algül isimli veli, “Tam gün eğitim için hem çocuklara hem öğretmenlerin ihtiyaçlarının karşılanması gerek” derken, Serhat Tanış isimli veli ise “Okullar tam güne hazır değil” yorumunu yaptı.

Buket Adahan, “Tam gün eğitim için önce altyapıyı hazırlamaları lazım” ifadelerini kullanırken, Kezban Özarı ise “Tam gün eğitim için önce uygun koşullar sağlansın” dedi.

Veliler ne dedi?

Mustafa Algül: “Tam gün eğitim için hem çocuklara hem öğretmenlerin ihtiyaçlarının karşılanması gerek”

“Alt yapısı oluşturulduktan sonra tam gün eğitimin yararlı olacağını düşünüyorum. Mesela tam gün olmadığı zaman çocuklar öğlen çıktı okuldan eve geldi. Akşama kadar teknolojinin içerisinde ne kadar derslerine çalışsalar da verimli olmuyor. Hiç olmazsa burada olup teknolojiden biraz daha uzakta olurlar. Alt yapı sağlam olsa çocuklar sağlam eğitim alırlar. Bazı sendikalar bu duruma karşı geliyor ama onun yerine eğitim için yetkililerden alt yapının oluşturulması için talepte bulunmaları gerekiyor. Mesela okulların durumu belli önce onu çözmeleri gerekir. Bana kalsa 5 gün boyunca tam gün eğitim olması lazım ama bunun için çocukların yemek yeme ihtiyacının karşılanması gerekir. Öğretmenlerin sağlıklı bir şekilde ders verebilmeleri için onlara ortam sağlamak gerekir.”

Serhat Tanış: “Okullar tam güne hazır değil”

“Bence tam gün eğitime geçmek yanlış çünkü okullar hazır değil. Çocukların yemek yiyebileceği doğru düzgün yer yok. Bir insan bir adım atacağında daha önceden palanını programını yapması lazım. Plan program yapılmadan olmaz. Artık bizde ne diyeceğimizi bilmiyoruz.”

Buket Adahan: “Sadece ‘tam gün eğitim’ demekle olmuyor”

“Eğer düzgün yapılırsa tam gün eğitimin faydalı yanları muhakkak vardır. Henüz tam sisteme geçilmediği için çocuklar şuan ne yazık ki tam gün eğitimi yapamıyor. Bakanlarımızın da bu konu hakkında hiçbir şey yaptığı yok. Hiçbir tepki vermiyorlar biz de bekliyoruz. Siyasilerin, öğretmenlerin söylediği okulların durumlarıdır, yaptıkları hiçbir şey tam değil. Sadece tam gün eğitim demekle olmuyor. Her şeyi hazırlayıp da yapmalarını istiyoruz. Önce bir altyapıyı hazırlamaları lazım ne yazık ki sadece hadi bugün başladık deyip olmuyor. Bizde ne olacak bekliyoruz.”

Kezban Özarı: “Tam gün eğitim için önce uygun koşullar sağlansın”

“Çocuklarımız için uygun koşullar yaratılırsa tam gün eğitime karşı değilim. Uygun ortamdan kastım ise okul binalarının yeterli hale getirilmesi, öğlen çocukların yemek ihtiyaçlarının giderilmesi gibi çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlanması gerekir. Eğer bunun gibi temel ihtiyaçlar karşılanmazsa çocuklarımız gün içerisinde ders değil eziyet görecekler. Tam gün eğitime geçilecekse önce alt yapı oluşturulmasını sonra tam gün eğitime geçilmesini bekliyoruz.”

Hüseyin Kaygısız: “Tam gün eğitimden hiçbir şey anlamadık”

“Bakanlık tam gün eğitimi çıkarttı ama öğretmenler geçmedi. Ne zaman tam gün eğitim olsa grev oluyor. Öğlen biz çocuklarımızı almak zorunda kalıyoruz. Ben kızımı özel okula vermiştim, orada tam gün eğitim vardı ve çok da faydasını gördüm. Ama devlet okullarında tam gün eğitim yoktu o yüzden de vermek istemiyorduk, mecbur kaldık. Çünkü diğer çocuğum üniversiteye gidince iki tarafı ödemeye gücümüz yetmedi, bu yüzden devlete verdik. En iyi okul diye TMK sınavlarına girdi kazandı çocuk ama grevlerden dolayı bir türlü faydasını göremiyoruz. Ne zaman tam gün eğitim olsa grev, sınavlar geliyor grev… Bu tam gün eğitimden hiçbir şey anlamadık.”