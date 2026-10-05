“Talepler karşılanmazsa yarından itibaren grevlerimiz devam edecek”

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Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), KIB-TEK’te sürdürülen eylemin ardından yeni eylemlilik sürecini açıkladı.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, KIB-TEK yönetimine dört talep sıraladı ve bu taleplerle ilgili yazılı taahhüt istedi.

“Bugün bir kez daha sizin huzurunuzda EL-SEN’in söylemlerini ve diğer tarafın neler yaptığını hep beraber gördük, yaşadık. Vatandaşımız da KIB-TEK’te nelerin döndüğünü gördü” diyen Tuğcu, taleplerinin karşılanmaması halinde grevlerin devam edeceğini söyledi.

İş güvenliği için kıyafet ve teçhizat talebi

Tuğcu, ilk taleplerinin çalışanların iş güvenliğine ilişkin olduğunu belirterek, gerekli kıyafet ve teçhizatın derhal alınmasını istedi.

KIB-TEK yönetiminin iş güvenliği konusunda atacağı adımları çok hızlı bir şekilde EL-SEN’e bildirmesi gerektiğini söyleyen Tuğcu, gerekli kıyafetlerin alınacağına ilişkin yazılı taahhüt verilmesini talep etti.

“Münhalsiz ve sınavsız personel alınmayacağı yazılı olarak taahhüt edilsin”

EL-SEN’in ikinci talebinin personel alımlarıyla ilgili olduğunu açıklayan Tuğcu, grev yasakları başlayana kadar münhalsiz ve sınavsız personel alınmayacağının yazılı olarak taahhüt edilmesini istedi.

Tuğcu, KIB-TEK içerisindeki terfilerin de sınavsız yapılmayacağının yazılı olarak güvence altına alınmasını üçüncü talepleri olarak açıkladı.

Harutoğlu’nun görevlendirmesinin sona erdirilmesini istedi

Tuğcu, gün içerisinde gazeteci Ahmet Karagözlü’nün yayın yapmasının engellendiği ve telefonunun camının kırıldığı olaya da değindi.

“Bugün bir basın emekçisi de nasibini aldı” diyen Tuğcu, Personel Şube Amiri Mustafa Harutoğlu’nun görevlendirmesinin sona erdirildiğine ilişkin yazının kendilerine verilmesini dördüncü talep olarak sıraladı.

Tuğcu ayrıca, olay sırasında telefonu kırılan gazeteciye aynı telefonun EL-SEN tarafından hediye edildiğini açıkladı.

“Ya yazılı taahhüt verirler ya da grevler devam eder”

EL-SEN’in dört talebini sıralayan Tuğcu, KIB-TEK yönetimine yazılı taahhüt çağrısı yaparak, talepler karşılanmadığı takdirde eylemlerin süreceğini açıkladı.

Tuğcu, “Ya bu taleplerimize yazılı taahhüt verirler ya da grevler şu andan itibaren devam ediyor” dedi.

Taleplerin karşılanmaması halinde yarından itibaren KIB-TEK’in tüm çalışma alanlarında, özellikle Teknecik’te grevlerin devam edeceğini belirtti.

“Bütün bölgedeki çalışanlarımızla Genel Müdürlük önünde olacağız”

EL-SEN’in dört talebini sıralayan Tuğcu, KIB-TEK yönetiminden bu taleplerin kabul edildiğine ilişkin yazılı taahhüt beklediklerini belirtti.

“Yönetim olarak buradayız. Şartlarımızı kabul ettiklerini yazılı olarak taahhüt etmezlerse bütün bölgedeki çalışanlarımızla KIB-TEK Genel Müdürlüğü önünde olacağız” diyen Tuğcu, taleplerin karşılanmaması halinde grevlerin devam edeceğini vurguladı.

Tuğcu, yarından itibaren KIB-TEK’in tüm çalışma alanlarında, özellikle Teknecik’te grevlerin süreceğini açıkladı.

“Top Başsavcılık’ta”

Tuğcu, EL-SEN’in daha önce yaptığı 5 şikâyetle ilgili soruşturmaların hangi aşamada olduğuna ilişkin de bilgi verdi.

“5 şikâyetimizle ilgili soruşturmaların ne aşamada olduğunu talep etmiştik. Bize dönüş yaptılar” diyen Tuğcu, polisten kendilerine verilen bilgiye göre şikâyetlerden üçünün tahkikatının tamamlandığını söyledi.

Söz konusu üç dosyanın Başsavcılık’tan görüş alınması için beklediğini belirten Tuğcu, “Top Başsavcılık’ta. Sonrasında KIB-TEK’te beklenen deprem yaşanacak” ifadelerini kullandı.