Talaykurt: Ömrünü uğruna harcadığın partide, yerinin olmadığını öğrenmek en acısı…

UBP'de partiye uzun yıllar hizmet eden, eski MİK Başkanı Halil Talaykurt, milletvekili aday adayı olmasına rağmen seçilememesine sitem etti, "En acısı nedir bilir misiniz? Ömrünü uğruna harcadığın partide, yerinin olmadığını bu şekilde öğrenmek..." dedi.

Talaykurt bu paylaşımı sosyal medya hesabından yaptı.