Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun insanı yardım faaliyetlerini engellediğine işaret eden CTP Milletvekili Ongun Talat, insani yardım faaliyeti çabasını “sinsi” diye niteleyen düşüncenin barınmaması gerektiğini söyledi.

CTP Milletvekili Ongun Talat, “İnsanlığa Karşı ‘Tahsin Abi’ Yalnızlığı” konulu konuşmasında, çok zor günlerden geçildiğine işaret etti, tarif edilemez bir üzüntü içerisinde olduklarını söyledi.

Talat, ciddi bir umutsuzluğun hakim olduğunu ancak bir şeylere tutunmak gerektiğini kaydetti.

Depremde hayatını kaybedenlerin haklarını savunmak, depremle ilgili gerekli önlemlerin almak gerektiğini ifade eden Talat, “Bizler için artık 6 Şubat öncesine dönmek mümkün değil” diye konuştu. Türkiye’de sivil halkın dayanışmasına işaret eden Talat, “İnsanlığa tutunmak zorundayız hep birlikte” vurgusu yaptı.

Bu süreçte kötülüğün de hakim olduğunu ancak insanlığa, iyiliğe tutunmak gerektiğini kaydeden Ongun Talat, “Dışişleri Bakanı’nın insani yardım faaliyetlerini engellediğini” ifade etti. Bu zihniyetin insan hayatını öncelemediğini ifade eden Ongun Talat, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısındaki ifadelerini eleştirdi.

Bu zihniyetin siyasi partilerden bağımsız olarak tecrit edilmesi gerektiğini belirten Ongun Talat, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara tepki gösterdi.

“Turnusol kâğıdı gibi kimin ne olduğu ortaya çıktı” diyen Ongun Talat, insani yardım faaliyeti çabasını “sinsi” diye niteleyen düşüncenin barınmaması gerektiğini söyledi. Bunun milletler üstü bir zihniyet olduğunu, Türklükle izah edilemeyeceğini ifade eden Talat, kamuoyunu bu konuyla meşgul ettiği için özür diledi. Talat, hep birlikte karşı çıkılması gereken bir karanlık zihniyet olduğunu düşüncesini belirtti.

Talat, Tahsin Ertuğruloğlu’nun Genel Kurul’da tartışmalara neden olan konuşması sonrası yeniden söz alarak, kürsüye çıktı.

Birilerine yama olmayı değil Kıbrıs Türklerinin tüm adada yetki ve hak sahibi olması gerektiğini savunduklarını ifade eden Ongun Talat, “Biz iktidar iddiası olan bir siyasi partiyiz” dedi. Talat, böyle bir tartışmaya vesile olduğu için özür diledi.

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