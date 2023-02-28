Meclis karıştı! CTP Milletvekilleri tepki gösterdi, Ertuğruloğlu Genel Kurulu terk etti

Milletvekili seçilmeden Dışişleri Bakanlığı görevine atanan Tahsin Ertuğruloğlu Mecliste kürsüye çıktı, CTP’li vekilleri “ihanet” ve “devlete karşı çıkmakla” suçladı, ardından CTP’li vekillerin “atanmışlık” söylemleri üzerine kürsüden indi, UBP’li vekillerle CTP’li vekiller arasında sözlü tartışma yaşandı, tansiyon yükseldi. Yaşananlar üzerine önce Ertuğruloğlu, ardından da diğer UBP’li vekiller salonu terk etti.

Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasında, kendisi gibi düşünmeyenleri ülkeden adeta kovan Ertuğruloğlu, Meclis kürsüsünden bu açıklamasını savundu, “Geçen hafta bazı vekiller Tahsin Ertuğruloğlu ile aynı toplumda yaşamaktan utandıklarını söylediler… Beni gitmem söz konusu değildir. Devleti sahiplenen biziz. Sizin siyasi misyonunuz bu değil… Benim ülkem KKTC’dir, benimle yaşamaktan utanıyorlarsa, burada yaşamak zorunda değilsiniz dedim. Ben gidecek değilim. Daha mutlu olacağınız yerler varsa buyurun gidebilirsiniz” dedi.

Ertuğruloğlu, “Yalnız olduğumu da düşünmeyin… O kadar Tahsin Ertuğruloğlu var ki… Üzülürsünüz ama gerçek budur” ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu’na yönelik yerinden söz alan CTP Milletvekili Doğuş Derya, şu soruyu yöneltti:

“Kıbrıs bir ülkedir. KKTC bir devlettir. KKTC’ye sahip çıktığınızı söylüyorsunuz. Devletin ismini bu meclisin toplumun talebi olmadan ismini değiştireceğini söyleyen ve bu konuda kamuoyu yoklaması yapmak adına devlet ismi ortaya atanlara yönelik tavrınız nedir?”

Ertuğruloğlu ise soru üzerine, “Kararı Meclis verecek. Sizden gizli saklı yapılacak bir şey yok. Burada karar geçerse, sonra referanduma gidilecek. KKTC Devleti Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin garantisidir. İstediğiniz oyunu oynayın. Benim ülkem KKTC’dir” yanıtını verdi.

Bu sırada yerinden konuşan CTP’li vekil Doğuş Derya, ülke ve devlet arasındaki farkları anlattı, Kıbrıs’ın ülke, KKTC’nin ise devlet olduğunu anımsattı. Ancak Derya’nın anımsattığı sosyal bilgiler, UBP’li vekiller tarafından reddedildi.

Daha sonra kendisine yönelik “atanmışlık” sözleri üzerine Ertuğruloğlu sesini yükseltti, Anayasa’yı anımsattı, “kimsenin bana had bildirme lüksü yoktur” diyerek, CTP’li vekilleri devlete ihanetle suçladı, hadsizlik ve yüzsüzlük yaptıklarını iddia etti. Söylemler üzerine CTP’li vekiller tepki gösterdi, Ertuğruloğlu’nu Meclis’ten çıkmaya davet etti.

Önce Ertuğruloğlu, ardından da diğer UBP’li vekiller salonu terk etti.

“Kıbrıslılık diye olmayan bir milli kimliğe kendinizi teslim ettiniz”

CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın Türkiye yetkililerinin devletin adını değiştirmesini sorması üzerine de Ertuğruloğlu, “Devletin isminin değiştirilme kararını Meclis verecek. Meclis’ten geçerse referanduma gidilecek” dedi.

Bu sırada Genel Kurul’da vekiller arasında sesler yükseldi.

“Bir ülkede siyaset ülke çıkarları için, halk için yapılır” diyen Ertuğruloğlu, “Size göre ülke Kıbrıs’tır… Kıbrıslılık diye olmayan bir milli kimliğe kendinizi teslim ettiniz” şeklinde konuştu. Genel Kurul’da yeniden tansiyon yükseldi.

Seçimden korkup kaçmadığını ifade eden Ertuğruloğlu, milletvekili olmadığı için mutlu olduğunu, başkanlık sistemine inandığını söyledi. Ertuğruloğlu'nun "Sizden gelen olumsuzlukları mutlulukla karşılarım. Çünkü sizden iyi bir şey gelse üzüleceğim, 'yanlış yapıyorum' diyeceğim” demesi üzerine CTP Milletvekili Doğuş Derya yerinden, "Çok yüzsüzsün" dedi. Bunun üzerine Ertuğruloğlu, "Yüzsüz olan sensin. Hadsiz, terbiyesiz" ifadelerini kullandı.

Ardından Genel Kurul’da tansiyon yeniden yükseldi. Milletvekilleri ayağa kalktı. Daha sonra Tahsin Ertuğruloğlu, kürsüden inerek, salondan ayrıldı. Hükümet kanadı da Genel Kurul salonundan ayrıldı.

Bunun üzerine CTP Milletvekili Armağan Candan yerinde söz alarak, Bakan Ertuğruloğlu’nu “insanlık suçlusu” olmakla itham etti.

CTP Milletvekili Doğuş Derya da yerinden söz alarak, Tahsin Ertuğruloğlu’nu protesto ettiklerinin kayıtlara geçirilmesini istedi.